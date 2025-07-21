Депутаты Палаты представителей будут работать в избирательных округах

От информационных встреч до реализации гражданской инициативы. Депутаты отправляются в округа. С 21 по 27 июля парламентарии проведут личные приемы граждан и представителей юрлиц, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ. Тема встреч в трудовых коллективах – «Беларусь суверенная: от восстановления народного хозяйства к инновационным проектам будущего».

Также в ближайшие дни народные избранники продолжат изучение ассортимента социально значимых товаров в объектах торговли и в организациях Белкоопсоюза. В центре внимания – и состояние дел с лекарствами в аптеках и торговых точках. Также парламентарии проанализируют вопросы, связанные с реализацией местных гражданских инициатив, мероприятий по наведению порядка на земле в рамках Года благоустройства, организацией летнего оздоровления детей, подготовкой к началу нового учебного года и ходом уборочной кампании. Главное для народных избранников – решать насущные вопросы жителей без волокиты и лишней бюрократии, на основе закона. Это ключевые принципы в работе с людьми, как того требует Президент.