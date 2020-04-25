«Система живёт, трудится в обычном режиме». Рассказываем, как в Беларуси прошёл республиканский субботник

Новости Беларуси. На субботник 25 апреля в Беларуси вышли правительство и госорганы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Высшие должностные лица, местные власти, трудовые коллективы благоустраивали парки и историко-культурные ценности, территории населенных пунктов, готовили к летнему сезону детские лагеря. Кто и где сегодня трудился? Материал Дмитрия Бояровича.

Субботний марафон прежде других подхватила Администрация Президента. Ее сотрудники (всего более двух десятков человек) помогали «Минскзеленстрою» благоустраивать территорию возле стадиона «Динамо». Общими усилиями высадили 17 деревьев и полтысячи кустарников.

Потрудился на свежем воздухе сегодня и секретариат Совета Республики. На 20 туй стало больше в парке около гостиницы «Пекин». Выбранное место символично, ведь высаженные деревья будут символизировать дружбу белорусского и китайского народов. Наталья Кочанова на республиканском субботнике: «От традиций отказываться нельзя»

Привычные кабинеты на свежий воздух сменило и правительство. В Копыльском районе премьер-министр Сергей Румас и его заместители высаживали деревья. 2,5 гектара молодого леса – задел на будущее и вклад в общее дело.

Владимир Кухарев, заместитель премьер-министра Беларуси:

Сегодня активно жители республики приняли участие в республиканском субботнике. Всего, по предварительным данным, порядка 2,3 млн человек участвовало. Работали в различных местах. Это приведение в порядок населенных пунктов, благоустройство, посадка леса. Всего собрано, перечислено порядка 8,7 млн рублей.

Активно к рабочему выходному подключились и сотрудники Президентского спортивного клуба во главе с председателем центрального совета Дмитрием Лукашенко. Для трудового десанта они выбрали, конечно, спортивный объект. Но сегодня все-таки отдали предпочтение экологическому марафону. Высаживали деревья и облагораживали территорию.

Дмитрий Боярович, корреспондент:

Половину средств, заработанных на республиканском субботнике, направят на подготовку детских оздоровительных лагерей к летнему сезону, а также реконструкцию и благоустройство историко-культурных ценностей по всей стране. Остальные деньги пойдут на строительство музейного квартала при Национальном художественном музее в Минске, а также реконструкцию братского захоронения около деревни Олы в Гомельской области.

Под знаком «эко» прошел субботник и у депутатов. Парк Тивали уже несколько лет подряд благодаря их усилиям прирастает молодыми насаждениями – кленами, березами, липами, ивами. Через пару лет они дополнят образ нового физкультурно-оздоровительного комплекса.

Владимир Андрейченко, председатель Палаты представителей Национального собрания Беларуси:

Это был практически пустырь. И, конечно же, сегодня впечатляет этот парк. Здесь сделано очень многое. Сегодня мы видим такой очень уютный уголок для отдыха населения – зеленые газоны, дорожки, детские и спортивные площадки.

Лоск на земле сегодня наводили также сотрудники Следственного комитета. В центральном аппарате внимание уделили уборке помещений и зданий, подготовке автомобилей к сезону и облагораживанию аллеи, высаженной в 2019 году во дворе.

Трудовой марафон поддержали сотрудники органов внутренних дел. В частности, правоохранители заложили аллею памяти. И теперь она украшает набережную Свислочи и увековечивает подвиг сотрудников, погибших при исполнении служебного долга.

А это уже Витебщина, агрогородок Бычиха – малая родина главы МЧС Беларуси. Именно поэтому Владимир Ващенко вместе с коллегами благоустраивал территорию у здания нового аварийно-спасательного поста. Объект построили всего за год на пустыре. Здесь уложили современное покрытие на волейбольной площадке. В подарок местным жителям – зона для занятий воркаутом и небольшой фонтан. Глава МЧС работает на субботнике на своей малой родине: «Прекрасный повод вернуться сюда, побыть, где прошло детство»

С боевым настроем к субботнику приступили и в Вооруженных Силах. Под пристальным вниманием марафона чистоты в год 75-летия Победы мемориалы и памятники, места боевой и воинской славы. Вооружившись инвентарем, военнослужащие очищали территорию от листвы, до блеска натирали постаменты – это небольшой вклад в большую историю ратного подвига.

Евгений Берцевич, курсант Военной академии Беларуси:

Данный монумент является частью нашей истории, нашего наследия. Убирая данные места, мы отдаем дань памяти тому, что сделали наши деды и прадеды во время Великой Отечественной войны.

Не остался без внимания и комплекс «Курган Славы». Здесь обновлены информационные стенды, отремонтированы ступени, приведена в порядок территория. У монумента работали около 100 человек – аппарат Федерации профсоюзов Беларуси. Они помогали в подготовке возведения стелы. На ней скоро появится легендарная «Катюша», которую отреставрировали к 9 Мая.

В субботнике приняли участие и 40 тысяч человек из системы потребкооперации. Большинство трудились на рабочих местах, обслуживая сельчан. Работало 6 тысяч торговых точек и 700 автолавок. И везде меры предосторожности – с антисептиками и масками. Причем последние собственного производства, изо льна. Раньше шили шубы, теперь – столь нужный атрибут одежды. Всего потребкооперация изготовила уже 250 тысяч штук.

Ирина Козырева, начальник управления по производству и реализации изделий из натурального меха Белкоопсоюза:

В течение трех дней мы переформатировали наше производство и стали выпускать специальные повязки для бытовой защиты населения. Это льняные маски, которые достаточно комфортны в носке. Они двухслойные, дополнительные складки создают удобство в носке, и они многоразовые.

Валерий Иванов, председатель правления Белкоопсоюза:

Участвуя в этом, я считаю, государственном мероприятии, мы вносим значительный вклад и в благоустройство, и в обслуживание населения, что дает нам право говорить, что система живет, трудится в обычном режиме, соблюдая те требования, которые на сегодняшний день предъявляет для нас ситуация.