Система видеонаблюдения на белорусских дорогах может сократить количество аварий

На помощь правоохранителям в борьбе с дорожными нарушителями приходят современные технологии. Превысил скорость – получи штраф по почте, причем с неоспоримым доказательством – фотографией. Кстати, благодаря видеонаблюдению в Беларуси уже следят за погодой, разруливают пробки и предотвращают преступления.

Обстановка в городе, на главных дорожных артериях – все на большом экране. В режиме реального времени круглые сутки система помогает следить за правопорядком.

Александр Ластовский, начальник отдел информации и общественных связей ГУВД Минска:

– Нередко в поле зрения видеокамер попадают какие-то исключительно уличные преступления, такие как хулиганство, разбойное нападение и грабеж. Данная система помогает нашим дежурным молниеносно и профессионально управлять милицейскими нарядами для предотвращения того или иного преступлений.

Системой видеонаблюдения дорожники тоже вооружились два года назад. Теперь любые капризы погоды на трассах видно как на ладони. Вся самая последняя информация сразу выводится на табло для водителей и сообщается в ГАИ.

Александр Зайцев, начальник дежурно-диспетчерской службы «Минскавтодор-Центра»:

– Система позволяет оценивать обстановку в режиме реального времени и оперативно реагировать на изменение дорожной обстановки.

ГАИ совместно с дорожниками провели эксперимент. Камере задали режим – фиксировать все автомобили, которые превысили режим скорости. Каждый второй водитель оказался лихачом. За час более 200 машин попали в список нарушителей.

Превышение скорости больше 20 километров. Почему остановили, водитель сперва даже и не понял. Но с железным сердцем видеофиксатора вряд ли поспоришь – на экране неоспоримое фото: автомобиль, номер и скорость движения.

На вооружении инспекторов сегодня сразу несколько умных приборов. «Искра» – ее устанавливают в патрульном автомобиле. Видеокамера со скоростемером «Визир» не пропустит лихача и уж точно подметит водителя, который забыл пристегнуться. «Арена» или тринога – куда более мощнее. Мгновенно передаст на ноутбук фотографии. Инспектор может взмахнуть жезлом через сотни метров.

Михаил Корниевич, командир взвода ОГАИ Ленинского РОВД Минска:

– Иногда не понимают, за что их остановили. Камера может быть установлена на расстоянии 1-2 километра от того места, где водитель нарушил правила.

Этот фотограф может работать и без инспектора. Установил режим, снял информацию, обработал и отослал по почте «письмо счастья». Мол, пожалуйста, оплатите штраф. Но пока нет законодательной базы. Нормы позволяют штрафовать только водителя авто, но не хозяина. А как определить, кто находился за рулем – ведь не всегда видно на снимке. Как быть и с теми, кто продал автомобиль по доверенности. Найти ответы на все вопросы инспекторы намерены уже этой осенью.

Жанна Тройно, начальник отдела агитации и пропаганды УГАИ ГУВД Мингорисполкома:

– Бывает, приходит водитель и говорит: «да, машина на мне, но я на ней не езжу, это не я нарушал правила дорожного движения». Нам предстоит выяснить, кто же на этой машине ехал. Потому ГАИ давно выступает с инициативой ввести ответственность владельцев транспортных средств, если нарушение будет зафиксировано приборами видеофиксации. Тогда никаких проблем не будет. Будет как в Европе.

В Лондоне уже на вокзале приехавший попадает в объектив видеокамеры. Система может отследить местонахождение в любое время. На Западе широко применяются муляжи. Приборов вдоль дорог много, но в действии только каждый десятый. Воспитательный момент на лицо.

Подобные камеры в тестовом режиме сегодня работают на трассе «Брест-Москва». Увидев прибор, водители удивительным образом замедляют ход. Возможно, этот метод поможет сократить количество аварий. Только за прошедшие пятницу, субботу и воскресенье на дорогах республики погибли 18 человек.

Анастасия Корниенко, Владимир Новиков, телекомпания СТВ.