Более 300 молодых врачей прибыли на свое первое рабочее место в Минскую область

Это выпускники медицинских вузов и ссузов. Благодаря распределению они получили не только свое первое рабочее место. Интернам установили надбавки к зарплате и помогут с жильем.

Здесь на 10 тысяч человек – 35 врачей. Поэтому новобранцы в белых халатах в Минской области – на вес «золота». Их ждали целый год. Специально для молодых врачей создали выгодные условия. Сразу обеспечили жильем и пообещали надбавки к зарплате. Пока сюда доехали 300 специалистов. Но уже к сентябрю на первое рабочее место прибудут еще 25.

От рассвета и до рассвета. Марина, здесь как многодетная мать, сутками дежурит у кроваток. Ее пациентам до месяца. Но проблемы у малышей не детские. Молодой врач анастезиолог-реаниматолог год была в отделении интерном. Поэтому первые сложности профессии позади, впереди распределение. Марина из Минской области, поэтому и выбрала областную больницу. Здесь знакомый коллектив и знакомые пациенты.

Марина Чекалова, врач анастезиолог-реаниматолог:

– Есть, конечно, детки, которые благодарными становятся очень быстро. Которые быстро идут на поправку и, наверное, такой пациент у врача будет самым любимым. Когда ты видишь отдачу, когда все твои усилия, все назначения идут малышу на пользу.

Детская областная в Боровлянах – одна из престижных. В этом году сюда отправили пять врачей. Запрос давали на анастезиологов-реаниматологов. Этих специалистов не только в области, в стране не хватает. Поэтому «молодым» предложили соцпакет – четыре дня дополнительного отпуска, премии, материальная помощь. За счет строительного кооператива собрались обеспечить новобранцев жильем.

Дмитрий Зайцев, главный врач Минской областной детской клинической больницы:

– Областная больница – это определенный уровень. Здесь должны работать специалисты имеющие стаж работы. Молодые специалисты пока еще не имеют стажа. Но мы считаем, что если научил работать доктора, то он будет потом работать так, как он научится с самого начала. Поэтому мы стали как-то больше приглашать молодых специалистов, для того, чтобы улучшить кадровый потенциал нашего учреждения.

В Минскую область приедут и 700 медсестер. Спрос на них есть, несмотря на то, что на территории три медицинских колледжа. В этом году проблему нехватки кадров решат: на 20% увеличат прием в средние медицинские учреждения. В вузы набор останется прежним. Распределение у выпускников – два года. Однако сомнения в том, что первая работа будет и последней в Миноблисполкоме все же есть.

Наталья Анкип, главный специалист отделения подготовки и использования кадров Миноблисполкома:

– На сегодняшний день выдано 293 целевых направления для поступления в этом году. Из них уже 163 человека поступило. Значит, эти люди придут к нам в область и будут работать после окончания университета у нас.

Престиж белорусской медицины осознают и за рубежом. Сейчас на врачей у нас учатся около тысячи иностранцев. Возможно, многие из них останутся на второй родине.

Екатерина Расолько, Александр Миранович, телекомпания СТВ.