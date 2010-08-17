На взятки у россиян уходит около половины всех расходов

Всемирный банк подсчитал уровень коррупции в России. По данным экспертов, более 48% экономики страны находится в тени.Похожее исследование провели и российские эксперты, опросив более 6,5 тысяч граждан по всей стране. Результаты западных и отечественных исследователей практически совпали. По полученным данным еще больше оборот «грязных денег» в образовании: в большинстве учебных заведений (от детского сада до университета) до 80% средств – теневые. А в госучреждениях и вовсе до 90% услуг проходит через посредничество, то есть завуалированную коррупцию.