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На взятки у россиян уходит около половины всех расходов

17 августа 2010 20:15
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Всемирный банк подсчитал уровень коррупции в России. По данным экспертов, более 48% экономики страны находится в тени.Похожее исследование провели и российские эксперты, опросив более 6,5 тысяч граждан по всей стране. Результаты западных и отечественных исследователей практически совпали. По полученным данным еще больше оборот «грязных денег» в образовании: в большинстве учебных заведений (от детского сада до университета) до 80% средств – теневые. А в госучреждениях и вовсе до 90% услуг проходит через посредничество, то есть завуалированную коррупцию.
# общество

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