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Система управления потоком пассажиров появилась в аэропорту «Минск»: сократит время прохождения погранконтроля

05 марта 2019 07:11
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До главного события 2019 года остались считаные месяцы. II Европейские игры пройдут в Минске с 21 по 30 июня. Участие в них подтвердили 50 стран. Сейчас Беларусь активно готовится ко встрече гостей. Так, например, в минском национальном аэропорту появилось ноу-хау.

Система управления потоком пассажиров появилась в аэропорту «Минск»: сократит время прохождения погранконтроля-1

Евгений Лазарь, начальник отряда пограничного контроля «Минск»:
В декабре 2018 года была внедрена система управления пассажиропотоком. Исходя из предполагаемого анализа пассажиропотока, данная система позволяет оперативно реагировать на него и добавлять необходимое количество мест для оформления как для граждан Союзного государства, так и для граждан третьих стран.

Система управления потоком пассажиров появилась в аэропорту «Минск»: сократит время прохождения погранконтроля-4

В перспективе планируется введение отдельного направления для участников и гостей II Европейских игр.

Система управления потоком пассажиров появилась в аэропорту «Минск»: сократит время прохождения погранконтроля-7

Система проста в использовании: в холле аэровокзала установлено электронное табло, где и написан номер нужной пассажиру стойки. По словам создателей, это позволяет существенно сократить время прохождения пограничного контроля и создать более комфортные условия для гостей и жителей столицы.

Система управления потоком пассажиров появилась в аэропорту «Минск»: сократит время прохождения погранконтроля-10

Евгений Лазарь:
Это позволяет, исходя из предполагаемого анализа пассажиропотока по гражданской принадлежности, в режиме онлайн оперативно переставлять обозначения с одного гражданства на другое, либо в общем категорировать пассажиропоток под логотип всех стран. Особенно актуален такой процесс в период летних отпусков.

Система управления потоком пассажиров появилась в аэропорту «Минск»: сократит время прохождения погранконтроля-13

В зависимости от численного состава прибывающих, отдельные каналы оформления заблаговременно выделяются для граждан Союзного государства или для граждан других стран. При этом белорусы могут пройти пограничный контроль на любом из направлений.

# Европейские игры # общество # Евгений Лазарь # Фотофакт # транспорт

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