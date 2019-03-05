Система управления потоком пассажиров появилась в аэропорту «Минск»: сократит время прохождения погранконтроля

До главного события 2019 года остались считаные месяцы. II Европейские игры пройдут в Минске с 21 по 30 июня. Участие в них подтвердили 50 стран. Сейчас Беларусь активно готовится ко встрече гостей. Так, например, в минском национальном аэропорту появилось ноу-хау.

Евгений Лазарь, начальник отряда пограничного контроля «Минск»:

В декабре 2018 года была внедрена система управления пассажиропотоком. Исходя из предполагаемого анализа пассажиропотока, данная система позволяет оперативно реагировать на него и добавлять необходимое количество мест для оформления как для граждан Союзного государства, так и для граждан третьих стран.

В перспективе планируется введение отдельного направления для участников и гостей II Европейских игр.

Система проста в использовании: в холле аэровокзала установлено электронное табло, где и написан номер нужной пассажиру стойки. По словам создателей, это позволяет существенно сократить время прохождения пограничного контроля и создать более комфортные условия для гостей и жителей столицы.

Евгений Лазарь:

Это позволяет, исходя из предполагаемого анализа пассажиропотока по гражданской принадлежности, в режиме онлайн оперативно переставлять обозначения с одного гражданства на другое, либо в общем категорировать пассажиропоток под логотип всех стран. Особенно актуален такой процесс в период летних отпусков.