Сироты-аистята и щенок, которого перепутали с волком. Знакомим с животными, которым помогли в центре под Дзержинском

Новости Беларуси. В дзержинском Центре помощи диким животным появились новые постояльцы – аистята, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Сюда их привезли жители Воложина. Птицы оказались на грани гибели, но волонтеры смогли их спасти и выкормить.

Кстати, в центре помощь оказывают не только птицам. Спасают как диких, так и домашних животных.