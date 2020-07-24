Сироты-аистята и щенок, которого перепутали с волком. Знакомим с животными, которым помогли в центре под Дзержинском

Новости Беларуси. В дзержинском Центре помощи диким животным появились новые постояльцы – аистята, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.
Новости Беларуси. В дзержинском Центре помощи диким животным появились новые постояльцы – аистята, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.
Сюда их привезли жители Воложина. Птицы оказались на грани гибели, но волонтеры смогли их спасти и выкормить.
Кстати, в центре помощь оказывают не только птицам. Спасают как диких, так и домашних животных.
Подробности смотрите в видеоматериале Вероники Сайко.