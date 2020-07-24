Хозяйка агроусадьбы из Брестской области рассказала о налогах, молодых семьях и безвизе

Наталья Прокопук, хозяйка агроусадьбы «Валерия» , Каменецкий район : Конечно, для развития агротуризма в Беларуси создано немало условий. Прежде всего это маленький налог, который мы платим раз в году – одну базовую величину. Во-вторых, нет таких огромных проверок, которые постоянно приезжают и тебя контролируют. В принципе, ты можешь готовить, оказывать услуги по питанию туристам и продавать – из того, что ты выращиваешь. Это тоже дополнительный заработок, который не облагается дополнительно налогом. Это большой плюс.

Для развития агротуризма сделано в государстве достаточно много. Наверное, это направлено на то, чтобы оживить деревни. Если дать полную налоговую нагрузку, человек скорее всего десять раз подумает, а стоит ли ему открывать в этой деревне, которая и так где-то далеко, бизнес. Сможет он это потянуть, не сможет? Мы работаем еще как физлица, нас вообще не облагают ничем. Поэтому я надеюсь, что это будет еще долго и долго, и мы сможем все-таки развить деревню и привлечь к ней внимание туристов и наших соотечественников.

Что радует, даже семьи молодые с маленькими детками все чаще и чаще перебираются в деревню. Варят сыры – вот тут недалеко – пытаются варить новые. То есть человек чувствует, что он может. В принципе, одну базовую в год потянуть может каждый, правда? Конечно, мы благодарны. С каждым годом пытаются какие-то изменения в указ внести, но пока все остается в прежних рамках.

Ну и, конечно, безвиз – это такая поддержка для нас была большая. Потому что открытие безвиза дало возможность полякам, литовцам (кто к нам ближе) ездить. Они ездят прямо на велосипедах к нам из Польши.