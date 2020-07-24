«Персонал работал самоотверженно». В Беларуси чествуют медиков, которые боролись с коронавирусом

Новости Беларуси. Перепрофилированные ранее под оказание помощи пациентам с COVID больницы возвращаются в привычный режим работы. Эпидемиологическая обстановка улучшается, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В эти дни по всей Беларуси чествуют медиков, которые уже долгое время находятся на передовой в борьбе с заболеванием. Благодарности получили более 2 тысяч специалистов.

24 июля представители Министерства здравоохранения и профсоюзной организации поблагодарили за отверженный труд медработников Минского района, а это 73 человека.

Наталья Лукашевич, заведующий неврологическим отделением Минской центральной районной больницы: Огромная благодарность нашим руководителям, потому что они нас обеспечили в полной мере средствами индивидуальной защиты, их было предостаточно, мы их меняли, как положено. И моральная поддержка, и материальная поддержка, поэтому люди оставались работать на своих местах, никто не ушел. Мы работали полноценным коллективом, из неврологического отделения мы стали инфекционным. Мы спасали пациентов, мы их лечили, мы радовались, когда они выздоравливали.

Александр Пацеев, начальник главного управления организации медицинской помощи Министерства здравоохранения Беларуси: Мы видим устойчивое четкое снижение заболеваемости. Мы видим, что это уже не является той проблемой для системы здравоохранения, которой это было раньше. Медицинский персонал работал самоотверженно и продемонстрировал все самые лучшие качества, которые есть: и гуманизм, и человеколюбие, и профессионализм.

Отмечать благодарностями, грамотами медиков продолжат по всей стране. Кроме этого, они получат денежные премии и надбавки. Сейчас также стоит задача укрепить медучреждения высокотехнологичной техникой.

В стране функционируют 106 компьютерных томографов. Скоро их количество увеличится, а за пределами Минска и областных городов будут работать 10 ангиографических комплексов. В планах также закупить 200 хорошо оборудованных машин скорой помощи.