Синявский: мы ставим перед собой цель – сохранить память о Победе во всём белорусском обществе

Мы не имеем права забывать о подвиге нашего народа в годы Великой Отечественной войны и о том, какой ценой досталась Победа. В преддверии 9 Мая белорусские спасатели почтили память героических предков, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В торжественно-траурном митинге приняло участие юное поколение – курсанты Университета гражданской защиты, учащиеся военно-патриотических клубов и молодежной организации спасателей-пожарных. В канун 9 Мая спасателям вручены награды, в числе которых юбилейная медаль «80 лет Победы в Великой Отечественной войне».

Вадим Синявский, министр по чрезвычайным ситуациям Беларуси:

Мы ставим перед собой главную цель – сохранить память о Великой Победе не только в нашем поколении, но и в будущих поколениях подрастающей смены не только спасателей, а всего белорусского общества. Важнейшая задача, стоящая перед страной, перед руководством, перед многими-многими взрослыми людьми, которые понимают, что тогда происходило. Мы должны делать свое дело профессионально настолько, насколько не возникнет ни у кого сомнения, что мы защитим свой белорусский народ, свою землю от любых чрезвычайных ситуаций, а если понадобится, с оружием в руках и от врага, который на нее посягнет.

В годы войны спасатели помогали приближать долгожданную Победу. В музее пожарного и аварийно-спасательного дела открыта тематическая экспозиция. Здесь представлены личные вещи, документы девяти огнеборцев, которые были удостоены высшей награды – звания Героя Советского Союза.