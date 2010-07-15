Синоптики: самыми знойными окажутся воскресенье и понедельник

Сегодня в течение дня синоптики не исключают в Минске сильного дождя. В Минске этой ночью выпало 9 мм осадков. Это значит, что на 1 квадратный метр вылилось 9 литров воды.

Как сообщили в городском управлении МЧС, подтопления улиц в результате дождя не зафиксировано. Не отразилась погода и на движении транспорта. В целом по республике минувшей ночью дождей было мало, лишь в центральных районах Минской области они продолжались 2-3 часа, в сопровождении гроз. Сегодня в течение дня синоптики не исключают в столице сильного дождя.

Тем временем, в ближайшие несколько дней в Беларуси, установившаяся с начала недели жара, будет набирать обороты. Самыми знойными, по расчётам синоптиков, окажутся воскресенье и понедельник. В эти дни столбики термометром просто раскалятся, поднявшись, к примеру, в Минске до отметок 33-35 выше ноля. По предварительным расчётам Белгидромета, дышать станет легче ко вторнику.