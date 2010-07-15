Прямой эфир

Синоптики: самыми знойными окажутся воскресенье и понедельник

15 июля 2010 07:28
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в
Сегодня в течение дня синоптики не исключают в Минске сильного дождя. В Минске этой ночью выпало 9 мм осадков. Это значит, что на 1 квадратный метр вылилось 9 литров воды.

Как сообщили в городском управлении МЧС, подтопления улиц в результате дождя не зафиксировано.  Не отразилась погода и на движении транспорта. В целом по республике минувшей ночью дождей было мало, лишь в центральных районах Минской области они продолжались 2-3 часа, в сопровождении гроз. Сегодня в течение дня синоптики не исключают в столице сильного дождя.  

Тем временем, в ближайшие несколько дней в Беларуси, установившаяся с начала недели жара, будет набирать обороты.  Самыми знойными, по расчётам синоптиков, окажутся воскресенье и понедельник. В эти дни столбики термометром просто раскалятся, поднявшись, к примеру, в Минске до отметок 33-35 выше ноля.  По предварительным расчётам Белгидромета, дышать станет легче ко вторнику. 

# общество

Другие новости рубрики

Все новости
14 июля 2010 18:48

Воинские формирования Беларуси пополнились новобранцами

14 июля 2010 18:32

Западный Буг теперь будут охранять водные отряды

14 июля 2010 14:15

Госстандарт: первая десятка техрегламентов Таможенного союза должна быть подготовлена к сентябрю