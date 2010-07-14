Воинские формирования Беларуси пополнились новобранцами

Для полутора тысяч призывников в военкоматах страны прозвучал марш «Прощание славянки». Всего в этом сезоне на срочную военную службу призовут 10 тысяч молодых белорусов. Пока же призывники прощаются с родителями и морально готовятся к новой жизни.

Он хотел в спецназ, а попал в ВДВ. Дмитрий к службе готовился и морально, и физически. Ежедневно тренировался в спортзале, наматывал километры на стадионе. Но в этом году конкурс в элитные войска оказался выше, чем он ожидал. Поэтому пришлось смириться и «раправить» крылья для покорения неба. Ведь парень никогда не прыгал с парашютом.

Дмитрий Козик, призывник:

Мне кажется, что человек, который сходил в армию, мужчиной становится. Взрослеет. Характер мужской закаляется. Мужественнее потом выглядит.

Елена Козик, мать:

Он сам пошел, попросился в армию. Сказал, мама, я пойду в армию, потому что в 24-25 служить гораздо тяжелее, чем сейчас.

Михаил Козик, отец:

Закалку получит в армии, возмужает.

Это последние минуты глаза в глаза. Еще час, и они попрощаются, как минимум, на месяц. Родительские слезы и расставания, и гордости. Напутственные слова от ветеранов службы, и первый сбивчивый марш по плацу. История, которая повторяется ежегодно, для этих парней — новая страница.

В этом сезоне десять тысяч новобранцев призовут на срочную службу, еще две тысячи отдадут долг родине в резерве. Наша страна — единственная на постсоветстком пространстве, где есть такой вид службы. Впрочем, престиж армии с каждым годом растет. Уклонистов в этот раз меньше одного процента. Отсрочку давали только для продолжения образования, по семейным обстоятельствам и здоровью.

Андрей Мурашов, заместитель начальника управления Генштаба Вооруженных сил Республики Беларусь:

Около двадцати двух тысяч отсрочек было предоставлено гражданам от призыва на срочную службу, службу в резерве. Из них большая часть — около 80% — отсрочки для продолжения образования.

Присягу нынешние новобранцы примут ровно через месяц. До этого пройдут курс молодого бойца и поучаствуют в первом учебном сборе. А пока в войсках готовятся к приему призывников. Подобраны опытные офицеры, прапорщики и сержанты. Именно они будут готовить ребят к новой жизни, в боевых условиях.