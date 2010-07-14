Западный Буг теперь будут охранять водные отряды

Специальную лодку для них изготовили в Гомеле. При этом учли особый — норовистый — характер Западного Буга.

Лодка способна перемещаться при глубине всего 18 см. А при полной нагрузке против течения может развивать скорость до 50 км/ч.

Водные отряды — мера вынужденная. Нарушители госграницы нередко пытаются форсировать пограничную реку. Теперь их шансы на успех заметно упали.

Сергей Бритов, начальник Брестской пограничной группы:

Нарушители предпринимают попытки пересечь границу вплавь, и усиление охраны границы с помощью катеров на данном направлении – это необходимость. Стараемся задерживать на пограничной полосе, не допускать их выхода к реке. Но наличие катера позволит нам действовать и там.