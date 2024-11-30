Почему появляются пигментные пятна и как их убрать? Рассказала врач-дерматолог

Пигментные пятна – частая причина обращения к дерматологу. Их можно увидеть на лице, руках и плечах. Бывают они разной формы и размера, а также могут отличаться по цвету – от светло-коричневого до черного.

Татьяна Вертиховская, врач-дерматолог клиники «Мерси»:

Пигментация на коже появляется вследствие неравномерного распределения меланина. А меланин, в свою очередь, является пигментом, ответственным за цвет кожи, цвет глаз, волос, а также за интенсивность загара. Вырабатывается меланин специальными клетками – меланоцитами. Количество меланоцитов почти одинаково у представителей всех этнических рас, но различия в их активности определяют цвет кожи конкретного человека. Пигментация возникает вследствие нарушения синтеза и распределения меланина. Одна из частых причин появления пигментных пятен – воздействие ультрафиолетового излучения. Солнечный свет вызывает активную выработку меланина для защиты кожи от повреждений. В результате длительного воздействия солнечного света могут образоваться коричневые пятна. Татьяна Вертиховская:

Нередко пигментные пятна появляются на месте ссадин, порезов и других видов травм. Также причинами могут быть гормональные сбои, подвержены подростки, беременные женщины, женщины в менопаузе. Некоторые заболевания кожи также могут вызвать пигментные пятна. Например, такие процессы, как акне.

Некоторые люди предрасположены к образованию пигментных пятен по наследству. Это может быть связано с накоплением пигментации в коже. К образованию пигментных пятен также могут привести заболевания печени и употребление некоторых лекарственных препаратов. Татьяна Вертиховская:

Различные инфекции, вирусы, грибковые патологии также могут вызывать пигментные пятна на коже. Нарушение кровообращения, например, вследствие варикозного расширения вен. Существует еще один вид пигментации, который многим известен, – это веснушки. Данный вид пигментации безопасен, и интенсивность цвета эфелидов может меняться в зависимости от поры года. Чаще всего эфелиды появляются у людей первого и второго фототипа. Это светлоглазые люди со светлыми волосами либо, например, с рыжим цветом волос. Диагностика пигментных пятен имеет первостепенное значение для их безопасного и эффективного лечения. Первый этап заключается в осмотре кожи дерматологом, который может оценить их размер, форму, текстуру и расположение. В некоторых случаях может потребоваться биопсия, чтобы определить природу пятен и исключить кожные заболевания, такие как меланома и другие злокачественные новообразования. Татьяна Вертиховская:

Существует несколько вариантов лечения пигментации. Один из самых легких вариантов – это нанесение средств с содержанием кислот, которые будут отшелушивать верхний роговой слой и осветлять пигмент. Также можно попробовать использовать крема либо сыворотки с осветляющим действием, например, с содержанием ниацинамида. Также одним из методов лечения пигментации являются инъекционные методики, такие как биоревитализация и мезотерапия. Ну и, конечно, самый главный метод и самый эффективный метод лечения пигментации – это фотолечение.