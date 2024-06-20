Расширение взаимодействия в сфере экономики, рост товарооборота, а также проекты в сфере культуры и образования. Первый заместитель председателя Мингорисполкома Надежда Лазаревич встретилась с вице-губернатором Пензенской области России Сергеем Федотовым, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Стороны заинтересованы в развитии взаимодействия в области здравоохранения, речь также шла о проведении Дней культуры Пензенской области в Минске. Обсудили и проекты сотрудничества по линии средне-специального и высшего образования. Стоит отметить, между Минском и Пензенской областью налажено плодотворное экономическое сотрудничество. Есть хорошая динамика в поставках белорусской техники.

Надежда Лазаревич, первый заместитель председателя Мингорисполкома: Мы неоднократно общались и встречались с Пензенской областью, есть очень много вопросов, которые нас вместе интересуют, мы их будем развивать. Это, конечно, экономическое взаимодействие, расширение наших возможностей поставки продукции в обе стороны. На сегодня у нас товарооборот прирастает – около 16 %, поэтому мы будем более детально отрабатывать этот вопрос.

Сергей Федотов, вице-губернатор Пензенской области (Россия):

Поднимались вопросы о подписании соглашений между Мингорисполкомом и Пензенской областью. Основные направления работы будут в сфере образования, культуры и, конечно, в сфере экономики.

Также гости из России посетили столичные предприятия и знаковые места города. А в ближайшее время запланирован визит делегации Минска в Пензенскую область.