«Символы суверенной Беларуси» – о чём расскажет новая книга политолога Мусиенко?

Ольга Давидович, заведующая редакцией научно-популярной и справочной литературы издательства «Беларусь»:

Книга «Символы Беларуси» – это то издание, про которое смело можно сказать «мал золотник да дорог». 144 страницы, около 50 иллюстраций, 23 статьи. О нас с вами, о белорусах, о нашей истории, культуре, традициях, без которых не было бы нас современных. О белорусском трудолюбии, благодаря которому сегодня между словами «качество» и «Беларусь» мы смело ставим знак «равно». О белорусском созидании и желании жить в мире, которые проявляются в сохранении исторической памяти.