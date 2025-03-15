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«Символы суверенной Беларуси» – о чём расскажет новая книга политолога Мусиенко?

15 марта 2025 12:26
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«Символы суверенной Беларуси» – так называется новая книга политолога Сергея Мусиенко, выпущенная в издательстве «Беларусь».

«Символы суверенной Беларуси» – о чём расскажет новая книга политолога Мусиенко?-2

Ольга Давидович, заведующая редакцией научно-популярной и справочной литературы издательства «Беларусь»:
Книга «Символы Беларуси» – это то издание, про которое смело можно сказать «мал золотник да дорог». 144 страницы, около 50 иллюстраций, 23 статьи. О нас с вами, о белорусах, о нашей истории, культуре, традициях, без которых не было бы нас современных. О белорусском трудолюбии, благодаря которому сегодня между словами «качество» и «Беларусь» мы смело ставим знак «равно». О белорусском созидании и желании жить в мире, которые проявляются в сохранении исторической памяти.

«Символы суверенной Беларуси» – о чём расскажет новая книга политолога Мусиенко?-4

Издание выпущено на русском и белорусском языках в малом формате. Также в книге размещены статьи о государственной символике, флаге, гербе, гимне и Конституции Республики Беларусь.

Подробности в видео.

# Книги # Ольга Давидович # Сергей Мусиенко

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