Кладезь величественных костёлов – посетили Вороновский район в Гродненской области

Предлагаем паломник-тур для католиков. Вороновский район – кладезь величественных костелов. Практически каждый – шедевр со своими святынями.
Предлагаем паломник-тур для католиков. Вороновский район – кладезь величественных костелов. Практически каждый – шедевр со своими святынями.
Анастасия Макеева, корреспондент:
Восхитимся неоготикой и откроем для себя костел в Наче.
Ксёндз Александр Адамович, настоятель костела Успения Пресвятой Девы Марии в д. Нача:
Першае ўпамінанне аб тым, што паявіўся прыход і святыня заганнага зачацця Дзевы Марыі адносіцца да 1529 года. Мар’яна ўдава па Янушу Кастэцкаму. Выдзеліла яна сваю зямлю і выдзеліла таксама на гэта сродкі, працаўнікоў, якія выбудавалі тады касцёл. На месцы таго касцёла больш чым праз 200 год, у 1756 годзе Юзэфам Кучэўскім быў пабудаваны новы, так сама, драўляны касцёл. Але праіснаваў ён каля 150 год.
Новая глава. В апреле 1900 года верующим разрешают возвести новую обитель из кирпича. В августе профессором Виленской духовной семинарии был освящен угловой камень под костел. Священник Адам Соколовский вместе с прихожанами старался воплотить все задумки в реальность. В большой стройке участвовали целыми деревнями. Было налажено собственное производство по изготовлению кирпичей. И в 1909-м изумительный костел озарил Начу.
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