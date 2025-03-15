Прямой эфир

Кладезь величественных костёлов – посетили Вороновский район в Гродненской области

15 марта 2025 12:09
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Предлагаем паломник-тур для католиков. Вороновский район – кладезь величественных костелов. Практически каждый – шедевр со своими святынями.

Кладезь величественных костёлов – посетили Вороновский район в Гродненской области-2

Анастасия Макеева, корреспондент:
Восхитимся неоготикой и откроем для себя костел в Наче.

Кладезь величественных костёлов – посетили Вороновский район в Гродненской области-4

Ксёндз Александр Адамович, настоятель костела Успения Пресвятой Девы Марии в д. Нача:
Першае ўпамінанне аб тым, што паявіўся прыход і святыня заганнага зачацця Дзевы Марыі адносіцца да 1529 года. Мар’яна ўдава па Янушу Кастэцкаму. Выдзеліла яна сваю зямлю і выдзеліла таксама на гэта сродкі, працаўнікоў, якія выбудавалі тады касцёл. На месцы таго касцёла больш чым праз 200 год, у 1756 годзе Юзэфам Кучэўскім быў пабудаваны новы, так сама, драўляны касцёл. Але праіснаваў ён каля 150 год. 

Кладезь величественных костёлов – посетили Вороновский район в Гродненской области-6

Новая глава. В апреле 1900 года верующим разрешают возвести новую обитель из кирпича. В августе профессором Виленской духовной семинарии был освящен угловой камень под костел. Священник Адам Соколовский вместе с прихожанами старался воплотить все задумки в реальность. В большой стройке участвовали целыми деревнями. Было налажено собственное производство по изготовлению кирпичей. И в 1909-м изумительный костел озарил Начу.

Подробности в видео.

# церкви и костелы # Католики Беларуси # Достопримечательности

Другие новости рубрики

Все новости
Караник на вручении паспортов: мы сделаем всё, чтобы обеспечить гармоничное развитие юных белорусов
15 марта 2025 10:36

Караник на вручении паспортов: мы сделаем всё, чтобы обеспечить гармоничное развитие юных белорусов

В МАРТ обсудили защиту прав потребителей на марткетплейсах
15 марта 2025 08:01

В МАРТ обсудили защиту прав потребителей на марткетплейсах

Лукашенко: обновлённый Основной закон стал фундаментом для построения подлинно народного государства
15 марта 2025 07:44

Лукашенко: обновлённый Основной закон стал фундаментом для построения подлинно народного государства