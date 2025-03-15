Кладезь величественных костёлов – посетили Вороновский район в Гродненской области

Предлагаем паломник-тур для католиков. Вороновский район – кладезь величественных костелов. Практически каждый – шедевр со своими святынями.

Анастасия Макеева, корреспондент:

Восхитимся неоготикой и откроем для себя костел в Наче.

Ксёндз Александр Адамович, настоятель костела Успения Пресвятой Девы Марии в д. Нача:

Першае ўпамінанне аб тым, што паявіўся прыход і святыня заганнага зачацця Дзевы Марыі адносіцца да 1529 года. Мар’яна ўдава па Янушу Кастэцкаму. Выдзеліла яна сваю зямлю і выдзеліла таксама на гэта сродкі, працаўнікоў, якія выбудавалі тады касцёл. На месцы таго касцёла больш чым праз 200 год, у 1756 годзе Юзэфам Кучэўскім быў пабудаваны новы, так сама, драўляны касцёл. Але праіснаваў ён каля 150 год.