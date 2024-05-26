Силовики «пеленают» участников преступных схем! Как в Беларуси пытаются уклониться от уплаты налогов?

Новости Беларуси. Несмотря на то, что государство ставит задачу контролировать в умеренных дозах, есть сферы, где проверки лишними не бывают. Не зря же говорят: деньги любят счет. Особенно если речь идет о госбюджете, из которого в нашей стране финансируют образование, медицину, рассказали в программе «Неделя» на СТВ. Оттуда же берут деньги на зарплаты бюджетников, пенсии, соцвыплаты. Одним словом, на счету каждый рубль. Но такую политику разделяют далеко не все. Сокрытие выручки, уклонение от уплаты налогов, зарплата в конвертах – правоохранители фиксируют все новые финансовые преступления. О серых схемах расскажет Глеб Прокофьев.

Таких посетителей столичные продавцы автозапчастей явно не ждали, хотя стоило. Несколько месяцев фирма промышляла серыми финансовыми схемами. Они просты: товар сбывали, деньги клали мимо кассы.

Виталий Прибытко, официальный представитель УДФР КГК по Минской области и Минску:

Была пресечена деятельность организованной преступной группы под руководством гражданина, который является фактическим собственником и директором общества с ограниченной ответственностью. Вместе со своими заместителями организовал преступную деятельность по продаже автомобильных запчастей за наличный расчет.

Полученная выручка за аккумуляторы и двигатели попросту не отображалась ни в бухгалтерском, ни в налоговом учетах. Как итог – ущерб государству в особо крупном размере. Автодельцы недоплатили в бюджет налогов больше 3 миллионов рублей. Виталий Прибытко:

В ходе расследования данного уголовного дела деятельности всех фигурантов данной схемы будет дана правовая оценка.

А это силовики «спеленали» одного из участников преступной цепи. Бизнесмен воспользовался услугами группы злоумышленников, которая помогала частным компаниям в уклонении от уплаты налогов. Она предоставляла фиктивные документы о поставках товаров и выполнения строительных работ. В реальности же товар не поставлялся, а работы выполнялись своими силами. Все манипуляции от имени подконтрольных преступной группе фирм-однодневок выполнялись с одной целью – занижения затрат частных компаний и неуплаты ими налогов.

Виталий Прибытко:

Вознаграждение в отдельных случаях достигало до 25 % от суммы сделки на бумаге. Данные денежные средства в дальнейшем обналичивались и использовались как для личного обогащения участников данной схемы, так и для выплаты денежного вознаграждения. Всего по данному факту возбуждено пять уголовных дел. В настоящее время по ним проводится предварительное расследование.