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Сила духа, стойкость и милосердие. 40 деревьев высадили в Минске к 100-летию системы соцзащиты

27 октября 2018 19:15
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Новости Беларуси. 40 деревьев высадили в честь 100-летия системы социальной защиты, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Сила духа, стойкость и милосердие. 40 деревьев высадили в Минске к 100-летию системы соцзащиты-1

Теперь Лошицкий парк украшают ясени и рябины. Эти деревья символизируют силу духа, стойкость и милосердие.

В создании живописной аллеи приняли участие ветераны труда, многодетные родители и сотрудники домов-интернатов.

Сила духа, стойкость и милосердие. 40 деревьев высадили в Минске к 100-летию системы соцзащиты-4

Анатолий Адоньев, председатель Минской городской организации ветеранов:
Мы с радостью сегодня пришли на это событие и сажаем эти деревья с надеждой, что в будущем они будут нам напоминать об этом единении, об этой благодарности, с которой мы относимся к нашему родному Комитету социальной защиты.

Сила духа, стойкость и милосердие. 40 деревьев высадили в Минске к 100-летию системы соцзащиты-7

Жанна Романович, председатель Комитета по труду, занятости и социальной защите Мингорисполкома:
Роль системы социальной защиты достаточно велика, поскольку работники системы сопровождают человека с момента его рождения, предоставляя услуги няни, предоставляя, выплачивая пособия по уходу за детьми, и до последнего момента – к сожалению, ухода его из жизни.

Добровольцы трудились весь день. Высажено около 500 деревьев и 1,5 тысячи кустарников по всему городу.

Сила духа, стойкость и милосердие. 40 деревьев высадили в Минске к 100-летию системы соцзащиты-10

# Парки Минска # общество # Анатолий Адоньев # Жанна Романович # Фотофакт

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