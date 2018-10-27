Сила духа, стойкость и милосердие. 40 деревьев высадили в Минске к 100-летию системы соцзащиты

Новости Беларуси. 40 деревьев высадили в честь 100-летия системы социальной защиты, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Теперь Лошицкий парк украшают ясени и рябины. Эти деревья символизируют силу духа, стойкость и милосердие.

Анатолий Адоньев, председатель Минской городской организации ветеранов: Мы с радостью сегодня пришли на это событие и сажаем эти деревья с надеждой, что в будущем они будут нам напоминать об этом единении, об этой благодарности, с которой мы относимся к нашему родному Комитету социальной защиты.

Жанна Романович, председатель Комитета по труду, занятости и социальной защите Мингорисполкома:

Роль системы социальной защиты достаточно велика, поскольку работники системы сопровождают человека с момента его рождения, предоставляя услуги няни, предоставляя, выплачивая пособия по уходу за детьми, и до последнего момента – к сожалению, ухода его из жизни.

Добровольцы трудились весь день. Высажено около 500 деревьев и 1,5 тысячи кустарников по всему городу.