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Главный редактор газеты «СБ. Беларусь сегодня» Павел Якубович 23 сентября отмечает 70-летие

23 сентября 2016 17:16
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Новости Беларуси. Его называют мастером интересных историй. 70-летний юбилей 23 сентября отмечает главный редактор газеты «СБ. Беларусь сегодня» Павел Якубович.

Один из самых авторитетных и талантливых белорусских журналистов получил известность еще в советское время. Его фельетонами и спортивными репортажами зачитывались многие. На эти тексты равняется и нынешнее поколение журналистов. Мастер слова умеет подобрать нужный эпитет и употребить авторскую метафору. Каждый, кто знаком с ним лично, знает, что на любую тему Якубович может говорить часами, увлекая собеседника сюжетами из жизни.

Усы, элегантная трубка во рту и всегда умный взгляд. Фирменный стиль Якубовича сделал его самым узнаваемым главным редактором.

Самую известную газету страны Якубович возглавил в 1995 году. Под его руководством «СБ. Беларусь сегодня» 12 раз становилась лучшей общественно-политической газетой по итогам национального конкурса «Золота литера». Даже в эпоху Интернета и телевидения у печатного издания остается свой преданный читатель в лице миллионов белорусов.

За продолжительную карьеру в журналистике Павел Изотович удостоен многочисленных государственных наград, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# общество # Юбилеи

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