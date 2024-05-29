Шпинатные вафли с сыром и креветками – шеф-повар поделился рецептом

Михаил Анищенко, шеф-повар: Приготовим шпинатные вафли с сыром и креветками. Для этого блюда нам понадобится шпинат, авокадо, креветки, сливочное масло, разрыхлитель, сухой чеснок, сыр, яйца, сметана, сахар, мука и сливочный сыр.

Берем два куриных яйца, добавляем немного соли, черный молотый перец, сметану большой жирности – в нашем случае 26 %. Сметаны понадобится 150 граммов. И свежий шпинат сразу добавляем сюда. При помощи блендера все это измельчаем.

Также нам понадобится 25 граммов растопленного сливочного масла, 5 граммов разрыхлителя и сухой чеснок, также 5 граммов. 160 граммов муки, 15 граммов сахара. Все тщательно перемешиваем.

Тесто готово, добавляем в него натертый твердый сыр. Если у вас нет твердого сыра, отлично подойдет либо моцарелла, либо сулугуни. Все это тщательно перемешиваем. Тесто должно получиться консистенции густой сметаны. Оставляем, чтобы оно немного постояло.