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Шпинатные вафли с сыром и креветками – шеф-повар поделился рецептом

29 мая 2024 15:10
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Михаил Анищенко, шеф-повар:
Приготовим шпинатные вафли с сыром и креветками. Для этого блюда нам понадобится шпинат, авокадо, креветки, сливочное масло, разрыхлитель, сухой чеснок, сыр, яйца, сметана, сахар, мука и сливочный сыр.

Шпинатные вафли с сыром и креветками – шеф-повар поделился рецептом-1

Берем два куриных яйца, добавляем немного соли, черный молотый перец, сметану большой жирности – в нашем случае 26 %. Сметаны понадобится 150 граммов. И свежий шпинат сразу добавляем сюда. При помощи блендера все это измельчаем.

Также нам понадобится 25 граммов растопленного сливочного масла, 5 граммов разрыхлителя и сухой чеснок, также 5 граммов. 160 граммов муки, 15 граммов сахара. Все тщательно перемешиваем.

Тесто готово, добавляем в него натертый твердый сыр. Если у вас нет твердого сыра, отлично подойдет либо моцарелла, либо сулугуни. Все это тщательно перемешиваем. Тесто должно получиться консистенции густой сметаны. Оставляем, чтобы оно немного постояло.

Шпинатные вафли с сыром и креветками – шеф-повар поделился рецептом-4

Разогреваем вафельницу. Если у вас нет вафельницы, вы можете из этого теста приготовить обычные толстые блины, они отлично подойдут для завтрака. Также можно подать их с авокадо и креветками.

Вафельница разогрелась, слегка смазываем ее растительным маслом. Еще буквально 30 секунд прогреваем, выкладываем тесто по две столовые ложки и равномерно распределяем. Закрываем и оставляем вафли запекаться 3-4 минуты. Вафли готовы, снимаем их.

Шпинатные вафли с сыром и креветками – шеф-повар поделился рецептом-7

Также нам понадобится авокадо, стараемся купить максимально спелое. Нарезаем авокадо, выкладываем сверху на вафлю. Также понадобится сливочный сыр. Укладываем его на один край вафли. Если нет сливочного сыра, можно использовать моцареллу в заливке либо страчателлу. Сверху на сливочный сыр выкладываем креветки. Для оформления используем микрозелень. Завтрак готов!

# Рецепты # общество # Михаил Анищенко

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