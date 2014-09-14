Шоу «То ли ещё будет…» вышло в эфир телеканала СТВ 13 сентября в День города Минска

Новости Беларуси. «То ли еще будет…» — такой девиз у нового музыкального проекта телеканала СТВ, который собрал сотни ребят со всей Республики. Во Дворце спорта идут съемки программы. Танцевальные, песенные и цирковые номера — новый музыкальный проект СТВ «То ли еще будет» не столько концерт, сколько шоу, рассказали в программе «Неделя» на СТВ.

Анастасия Гузель-Ганиева, заместитель генерального директора ЗАО «Столичное телевидение»:

На этом концерте мы собрали детей до 12 лет, которые будут здесь петь, танцевать, рисовать, будет показ модного дефиле. Я думаю, что и мамы, и сами дети получат колоссальное удовольствие, когда придут и посмотрят. Самое интересное, что эфир этого проекта будет на День города. Что может быть лучше, чем дети?!

Более трехсот талантливых ребят со всех уголков страны. Новый музыкальный проект СТВ зажигает новые звезды. И, пожалуй, неслучайно девизом телешоу стали слова всеми любимой песни.

Эдуард Ханок, народный артист Беларуси, композитор:

Сейчас все дети делают чище, более современно, фирменно. Раньше пионерские песни пели, а сейчас дети поют: то ли еще будет... Я думаю, СТВ поможет мне открыть многие таланты, которые я буду показывать и в Беларуси, и в России.

Здесь нет оценок и строгих судей. Это не конкурс. И даже не концерт, а скорее музыкальный алмаз многогранного детского творчества.

Глеб Шаппо, режиссер проекта «То ли еще будет»:

В какой-то момент перед съемкой, за 3 часа, ко мне подходит звукорежиссер и говорит: а кто зрителей в зал пустил? Так никто и не пускал - это все родители и родственники.

От классики до модерна. От песенных и танцевальных, до цирковых номеров. Одни маленькие гении удивляют виртуозной игрой на музыкальных инструментах, другие – театральными постановками.

Танцевальный коллектив «Праменчык» (Брест):

Мы приехали выступать хип-хоп. Также мы занимаемся народными танцами, классикой.

Свои номера юные артисты репетируют прямо за кулисами и гримерных комнатах. Вот, к примеру, ребята из Гомеля отрабатывают акробатические элементы.

Никита Сущенов, участник экспериментального театра «Синтез» (Гомель):

Очень почетно, что из Гомеля пригласили коллектив, который выступает только на гомельских площадках.

На смену постоянным ведущим СТВ – вот это прекрасное трио. Маша, Фил и Ренат проявили себя еще на проекте «Дети – это хорошоу». Достойно справились и на этот раз.

Антон Мартыненко, ведущий проекта «То ли еще будет»:

Когда они первый раз пришли на сцену, взяли микрофон, они делали все менее профессионально. Они действительно становятся настоящими профессионалами. Вижу поставленную речь, мимику, движения.

Ренат Будейко, ведущий проекта «То ли еще будет»:

Аплодировали мне, понравилось быть на сцене, я камер не боялся. Хотел бы быть шоуменом!

Своими впечатлениями от участия в проекте делятся и эти маленькие бобруйчанки. Сейчас девочки готовятся к новым выступлениям, но теперь, после первых проб на телевидении, репетиции проходят с еще большим задором и блеском в глазах.

Вокалистки эстрадной студии «Росы»:

Очень была красивая сцена, столько много людей было! Такие впечатления у нас были впервые в жизни и мы хотим еще такого!

Руководитель эстрадной студии «Росы» и вторая мама девочек Юлия Гаврилкина за своих подопечных рада несказанно. Тем более, это уже не первый успех ее воспитанников. В прошлом году вокалисты из «Рос» победили в конкурсе нашего телеканала «Поющие города».

Юлия Гаврилкина, руководитель вокально-эстрадной студии «Росы» (Бобруйск):

Канал СТВ мы очень любим. Уважаем людей, которые там работают, они действительно профессионалы. На всех проектах, где мы участвуем, все организовано на очень высоком уровне, сплоченно, дружно.

Организаторы обещают: подобный проект с участием юных звездочек – не последний в новом сезоне телеканала СТВ. Вполне возможно, что это только стартовая площадка для более масштабного и уже постоянного шоу.

Анастасия Гузель-Ганиева, заместитель генерального директора ЗАО «Столичное телевидение»:

Если мы презентовали детей-ведущих, сделали детский концерт «Дети - это хорошоу», то наверняка это может вырасти в какой-нибудь добрый проект, связанный с детским творчеством. Но если я буду раскрывать все тайны, то будет неинтересно. Скажу проще: смотрите СТВ!

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