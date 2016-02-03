Единственная в СНГ ферма по воспроизводству угря разместилась в Миорах

Новости Беларуси. Уникальная ферма по воспроизводству угря разместилась в Миорах. Хозяйство – единственное не только в Беларуси, но и на просторах СНГ. Разводят эту редкую и капризную рыбу, занесенную в Красную книгу, с применением новейших технологий исключительно отечественного производства.

По два завтрака, обеда, ужина и полдника. Так «плотненько» кормят питомцев на этой уникальной ферме. Причем невооруженным глазом увидеть, кто живет в этих бассейнах, удастся вряд ли.

Юлия Пищало, инженер-рыбовод фермерского хозяйства:

В естественных условиях им нужно около 5-6 кг корма естественного, чтобы набрать 1 кг массы.

В таких неголодных и даже «тепличных» условиях в Миорах выращивают угря европейского. Ферма уникальна не только для Беларуси – такой нет во всем СНГ.

Юлия Пищало, инженер-рыбовод фермерского хозяйства:

Угри у нас с прошлого года. Средняя масса – около 130 грамм.

Угорь обитает в озерах, к примеру, крупных на Браславщине, а на нерест идет исключительно в Саргассово море, преодолевая тысячи километров. Обратно личинок приносит теплое течение Гольфстрим в Балтику, затем по Неману и Западной Двине – в Беларусь. Но строительство каскадов ГЭС на реках в Литве, Латвии и Польше затруднило путешествие личинок. Потому какое-то время их закупали за границей и просто выпускали в наши озера. Правда, метод оказался не очень удачным.

Юлия Пищало, инженер-рыбовод фермерского хозяйства:

В природе, как личинка привозится 0,3 грамма, если ее сразу выпустить в водоемы, то процент выживаемости очень небольшой. Уже у подрощенного угря процент выживаемости около 90.

На ферме угря подращивают сантиметров до 20. На это уходит примерно год. Этой осенью молодых хищников впервые выпустили в водоем.

Юлия Пищало, инженер-рыбовод фермерского хозяйства:

Помимо высоких вкусовых качеств угорь обладает также высокой пищевой ценностью. Содержит незаменимые аминокислоты, омега-3 жирные кислоты, витамины, минералы, что очень полезно для организма человека.

При всем при этом на сковородке рыболовов-любителей угорь вряд ли окажется – он занесен в Красную книгу. Разрешен лишь промышленный лов в 47 озерах, большинство из них – в Витебской области, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Анатолий Савчук, директор фермерского хозяйства:

Задача наша, в первую очередь, сохранить угорь как вид. И вторая задача – вырастить, чтобы он вырос в естественных условиях и пошел в продажу.

А для этого есть все предпосылки: ферма с отработанной технологией производства, современное отечественное оборудование и люди, которые умеют и любят работать.