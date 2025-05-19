Школы Гродно и Калининграда будут вести совместную поисковую работу

Вместе сохранять память о героическом подвиге предков будут белорусские и российские школьники. В этом поможет соглашение о сотрудничестве, подписанное между учреждениями образования Гродно и Калининграда, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Документ станет началом большой двусторонней работы по линии патриотического воспитания подрастающего поколения, подключатся не только школьники и педагоги, но и ветеранские организации. Уже намечено несколько совместных проектов. Ребята станут участниками поисковых работ по установлению имен курсантов-пограничников, которые 22 июня 1941 года вступили в бой с немецко-фашистскими захватчиками. Учебное подразделение охраняло участок вдоль Немана. Отважные курсанты встали стеной на пути захватчиков, дав возможность жителям покинуть город. А ведь парни едва достигли совершеннолетия.

Ольга Хитрушко, директор гимназии № 5 имени В.С. Короткевича Гродно: Имена этих курсантов-пограничников либо неизвестны, либо мало известны нам. И чтобы увековечить память о курсантах-пограничниках, следующим шагом после заключения мы начнем поисковую работу.

Елена Литвищенко, руководитель Русского дома в Гродно:

Безусловно, очень важно, что горизонтальные связи между школами Калининграда и Гродно налаживаются. Я уверена, нас впереди ждет много интересных проектов.

Помимо поисковых работ, школы Гродно и Калининграда намерены обмениваться опытом патриотического воспитания и проводить встречи с участниками Великой Отечественной войны.