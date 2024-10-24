Прямой эфир

Школьные факультативы. Педагог рассказала, как не перегрузить и заинтересовать ребёнка учёбой

24 октября 2024 09:47
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

В студии «Нового утра» Юлия Бакун, заместитель директора гимназии № 13 г. Минска.

Юрий Царев, ведущий:
Как не перегрузить ребенка, чтобы он и в школе успевал, и чтобы дополнительно получал образование?

Школьные факультативы. Педагог рассказала, как не перегрузить и заинтересовать ребёнка учёбой-2

Юлия Бакун, заместитель директора гимназии № 13 г. Минска:
Иногда хочется объять необъятное, но здоровье прежде всего. Факультативные занятия регламентированы санитарными нормами и правилами. Перерыв между основными уроками и факультативами составляет не менее 20 минут. Ставятся факультативы в дни наименьшей нагрузки на ребенка.

Домашние задания на факультативах не задаются, отметки не ставятся. Факультатив основан на интересе ребенка. И для того чтобы правильно организовать факультативные занятия в школе, нужно сначала изучить, что ребенку интересно, важно, актуально. Интересы детей и родителей изучаются еще до начала учебного года, в окончании предыдущего. Весной мы изучаем запросы, что хотят получить дети, что хотят получить родители.

Подробности в видео.

# Образование в Беларуси # Школы Беларуси # Ольга Бурлакова # Юрий Царёв # Александр Меженный

Другие новости рубрики

Все новости
О каких правилах безопасности нужно помнить в отопительный сезон? Ответили в МЧС
24 октября 2024 08:47

О каких правилах безопасности нужно помнить в отопительный сезон? Ответили в МЧС

Международный форум «Беларусь молочная» проходит в Минске
24 октября 2024 08:33

Международный форум «Беларусь молочная» проходит в Минске

Александр Лукашенко прибыл на саммит БРИКС в формате «аутрич/плюс»
24 октября 2024 07:58

Александр Лукашенко прибыл на саммит БРИКС в формате «аутрич/плюс»