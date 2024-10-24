Школьные факультативы. Педагог рассказала, как не перегрузить и заинтересовать ребёнка учёбой

Юрий Царев, ведущий: Как не перегрузить ребенка, чтобы он и в школе успевал, и чтобы дополнительно получал образование?

Юлия Бакун, заместитель директора гимназии № 13 г. Минска:

Иногда хочется объять необъятное, но здоровье прежде всего. Факультативные занятия регламентированы санитарными нормами и правилами. Перерыв между основными уроками и факультативами составляет не менее 20 минут. Ставятся факультативы в дни наименьшей нагрузки на ребенка.

Домашние задания на факультативах не задаются, отметки не ставятся. Факультатив основан на интересе ребенка. И для того чтобы правильно организовать факультативные занятия в школе, нужно сначала изучить, что ребенку интересно, важно, актуально. Интересы детей и родителей изучаются еще до начала учебного года, в окончании предыдущего. Весной мы изучаем запросы, что хотят получить дети, что хотят получить родители.