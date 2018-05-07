Школьник под дверью подъезда просидел 2 часа: зачем фирма предлагает заменить работающий домофон новым?
Новости Беларуси. Девайс под названием домофон массово вошел в жизнь Беларуси под акцией «Закрытый подъезд» в начале 2000-х. Главной целью устройства было не только сохранность имущества, но и тепла. В программе «Добро пожаловаться» разбираемся, почему жителям подъезда №1 по улице Мирошниченко, 11 от домофона ни жарко, ни холодно, а охраняет это устройство само себя.
Яков Борушко, минчанин:
Идешь, бывает, стоят, курят, даже распитие спиртных было. Поэтому по всему дому были установлены домофоны. Мы все время платим за обслуживание, никогда вопросов не было.
Пока однажды в начале апреля в квартире Якова Борушко не зазвонил домофон. Говорил не слон от верблюда, и не о шоколаде. Сравнение с Чуковским для того, чтобы понять, что Яков Петрович ничего не понял.
Яков Борушко:
Я поднял трубку.
Мужской голос задал вопрос: я за замену домофона или против. У меня домофон работает, поэтому я ответил, что против.
Дедушка Яша недоумевал: зачем менять исправный, пусть и видавший виды домофон? Скоро мысли ушли в другом направлении, и было отчего.
Яков Борушко:
После обеда у меня домофон отключили.
Яков Петрович – человек советской закалки и в мистику не верит. Поэтому проблемы с домофоном напрямую связал со звонком неизвестного. Недолго думая, пенсионер пообщался с соседями, и оказалось, что
заложниками странной акции оказались еще 13 квартир. У них замолкли домофоны также после звонка неизвестного.
Надежда Казловская, минчанка:
Часов около 12 звонил молодой человек и говорил: «Большая половина людей в подъезде согласна менять домофон. Согласны ли вы?». Я ему ответила, что у меня домофон работает и меня вполне устраивает.
Итак, в 14 квартирах перестали работать домофоны. Взрослые сразу поняли, что дело нечисто, но вот детям было невдомек, что происходит.
Внук Алины Степаненко просидел у закрытых дверей два часа.
Алина Степаненко, минчанка:
Внук живет со мной, и когда он возвращается со школы, нажимает на домофон, а домофон не работает. Потом начинает звонить соседям.
А у соседей тоже не работает! Но что бизнесменам да какого-то пацана, когда на кону стоят деньги? Народ ропщет!
Алина Степаненко:
Они делают это специально, для того, чтобы мы отказались от этих старых домофонов и чтобы установили новые.
Увы, подозрения без доказательств – лишь слова. Даже если жильцы обратятся в милицию, то последняя вряд ли докажет, что домофоны кто-то умышленно вывел из строя. Руководитель компании «Кварц-авто сервис», от которой, собственно, и выступал мастер, уверяет: выход из строя домофона – нелепая случайность. Умер, что называется, от старости.
Михаил Федотов, директор ООО «Кварц-авто сервис»:
Данная домофонная система устанавливалась в 2000-х годах. Есть акт ремонтной мастерской о том, что данное оборудование не подлежит ремонту, этот акт будет предоставлен жильцам подъезда.
Итак, у директора есть доказательства, что домофон «мертв» и «воскрешению» не подлежит. Жильцы снова сомневаются, ведь осмотр домофона проводил мастер компании «Кварц-авто Сервис», то есть лицо заинтересованное. Бизнесмен стоит на своем.
Михаил Федотов:
На сегодняшний день нет ни комплектующих, нет возможности починить данную домофонную систему.
Нам нет никакого смысла ломать домофоны.
В последнее утверждение верится не очень. Если нет прибыли, то к чему огород городить? Неужели компания проведет все работы по замене безвозмездно из любви к ближнему?
Юлия Князь, адвокат:
Если у граждан возникают вопросы, то они могут обращаться в экспертные учреждения. Эксперты могут вывить причину поломки и дать заключение.
То есть, если жильцы не согласны с заключением «Кварц-авто Сервис», то они имеют полное право прибегнуть к помощи независимой организации. За свой счет, естественно. Возмущению граждан нет предела. И они выплескивают свои мысли не только в эфире телеканала СТВ, но и в сети.
Комментарии из интернета:
- Поменяли нам за наши деньги работающий домофон на свой работающий домофон. Теперь «обслуживают» наши кошельки.
- Творят, что хотят! Меняют коды!
- Не компания, а «кидалы» какие-то!
Для руководителя компании важно другое мнение. Мнение большинства. Он считает, что если 51% жильцов согласен на замену, то и точка!
Михаил Федотов:
Производился опрос жильцов на предмет замены данной домофонной системы на более современную. Большинство жильцов выразило согласие на установку новых домофонов.
Тем жильцам, которые не согласны на установку данной домофонной системы, будет предоставлен доступ посредством предоставления одного ключа собственнику.
Ну а то, что после замены системы к меньшинству не смогут дозвониться ни врачи «скорой помощи», ни спасатели – это, судя по всему, дело второстепенное для бизнесмена.