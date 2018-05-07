Школьник под дверью подъезда просидел 2 часа: зачем фирма предлагает заменить работающий домофон новым?

Новости Беларуси. Девайс под названием домофон массово вошел в жизнь Беларуси под акцией «Закрытый подъезд» в начале 2000-х. Главной целью устройства было не только сохранность имущества, но и тепла. В программе «Добро пожаловаться» разбираемся, почему жителям подъезда №1 по улице Мирошниченко, 11 от домофона ни жарко, ни холодно, а охраняет это устройство само себя.

Яков Борушко, минчанин:

Идешь, бывает, стоят, курят, даже распитие спиртных было. Поэтому по всему дому были установлены домофоны. Мы все время платим за обслуживание, никогда вопросов не было.

Пока однажды в начале апреля в квартире Якова Борушко не зазвонил домофон. Говорил не слон от верблюда, и не о шоколаде. Сравнение с Чуковским для того, чтобы понять, что Яков Петрович ничего не понял.

Яков Борушко:

Я поднял трубку.

Мужской голос задал вопрос: я за замену домофона или против. У меня домофон работает, поэтому я ответил, что против.

Дедушка Яша недоумевал: зачем менять исправный, пусть и видавший виды домофон? Скоро мысли ушли в другом направлении, и было отчего.

Яков Борушко:

После обеда у меня домофон отключили.

Яков Петрович – человек советской закалки и в мистику не верит. Поэтому проблемы с домофоном напрямую связал со звонком неизвестного. Недолго думая, пенсионер пообщался с соседями, и оказалось, что

заложниками странной акции оказались еще 13 квартир. У них замолкли домофоны также после звонка неизвестного.

Надежда Казловская, минчанка:

Часов около 12 звонил молодой человек и говорил: «Большая половина людей в подъезде согласна менять домофон. Согласны ли вы?». Я ему ответила, что у меня домофон работает и меня вполне устраивает.

Итак, в 14 квартирах перестали работать домофоны. Взрослые сразу поняли, что дело нечисто, но вот детям было невдомек, что происходит.