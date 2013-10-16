Школьница из Минска помогла правоохранителям найти грабителя и получила за это награду

Новости Беларуси. Смелый поступок. Столичная школьница помогла правоохранительным органам найти грабителя. Мужчина вырвал из рук прохожей сумку и попытался скрыться. Отважная девятиклассница решила самостоятельно задержать преступника, но тот пригрозил ей расправой. Девочка не отчаялась: проследила за злоумышленником и сообщила в милицию о его местонахождении.

В отношении задержанного, ранее неоднократно судимого минчанина, возбуждено уголовное дело. А ученицу средней школы № 1 Валерию Зубареву сотрудники РУВД Партизанского района поблагодарили за активную гражданскую позицию. Девочке вручили цветы и денежную премию, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Анна Чиж-Литаш, пресс-офицер РУВД Партизанского района:

Такой случай для милиции не впервой. Только в Партизанском районе это уже третий случай за текущий год. Но то, что помогал именно подросток, впервые. В основном люди в уже более сознательном возрасте, взрослом, оказывали помощь сотрудникам милиции.

Мы, конечно, выражаем Валерии огромную благодарность за ее активную гражданскую позицию, за то, что она не осталась равнодушной. Но, при всем при этом, мы хотели бы добавить, что лучше в таком случае набрать все-таки № 102, нежели самим рисковать своей жизнью, здоровьем, преследовать преступника.