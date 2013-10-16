Могилевский государственный университет имени Аркадия Кулешова празднует 100-летие

Новости Беларуси. Юбилей длиной в век. Один из старейших вузов страны, Могилевский государственный университет имени Аркадия Кулешова, отмечает столетие. Это учебное заведение в свое время окончили президент Беларуси Александр Лукашенко, первый замглавы Администрации Александр Радьков и другие известные политики и спортсмены. Сейчас в стенах вуза обучаются порядка 9 тысяч студентов. Причем из разных стран.

10 факультетов, 36 кафедр, два колледжа, Институт повышения квалификации, издательский центр и богатая библиотека. Могилевский университет за 100-летнюю историю стал настоящей Меккой науки и образования. Вуз прошел долгий путь: от учительского института до классического университета. Сегодня здесь готовят не только высококлассных педагогов, но и филологов, физиков, историков, биологов, журналистов, экономистов, юристов.

Александр Воробьев, декан факультета довузовской подготовки Могилевского государственного университета имени А. А. Кулешова:

История нашего университета действительно богата на своих знаменитых выпускников. И первым, кого нам следует назвать в числе таковых, это президент нашей республики Александр Григорьевич Лукашенко, который является выпускником исторического факультета нашего университета. Кроме президента нашей республики вуз заканчивали также очень многие видные государственные политические деятели. Это член политбюро ЦК КПСС Зимянин, это герои Советского Союза, социалистического труда, орденоносцы, олимпийские чемпионы, среди которых – Светлана Баитова.

Огромный вклад в подготовку высококвалифицированных кадров вносят талантливейшие педагоги. Плюс новейшее техническое оборудование. Один только уникальный на постсоветском пространстве микроскоп чего стоит. Этот незамысловатый с виду прибор способен проводить тончайшее исследование крови. Не иначе, как клеточная астрономия, шуточно говорят о нем ученые.

Николай Акулич, заведующий лабораторией Могилевского государственного университета имени А. А. Кулешова:

Это оборудование позволяет качественно улучшить подготовку студентов, выполнять им не только дипломные, но и диссертационные исследования, также на более высоком уровне участвовать в конкурсах, грантах.

Более половины студентов вуза обучаются на бюджетной основе. После окончания университета фактически каждый из них получит распределение. А это, на сегодняшний день, – обеспеченность работой по специальности минимум на два года.

На пресс-конференции российским СМИ президент как раз затронул тему распределения. В Беларуси по отдельным специальностям срок отработки могут увеличить, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Инесса Вайлунова, лаборант лаборатории Могилевского государственного университета имени А. А. Кулешова:

Я слушала пресс-конференцию президента, которую он проводил для российских СМИ. И там был затронут вопрос, касающийся того, чтобы увеличить время отработки студентов по окончании вузов. Увеличение срока отработки, на мой взгляд, позволит студентам сразу иметь место работы, что очень важно, поскольку очень сложно ее найти по окончании вуза. Также это позволит улучшить наши навыки и умения, которые приобрели.

Всего в МГУ обучается более 9 тысяч студентов – практически целый город-вуз. Каждый из них имеет одинаковые шансы попасть на страницы истории в качестве выдающегося ученого, изобретателя и талантливого политика.