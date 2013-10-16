Николай Кузьмич, автор копии Креста Ефросиньи Полоцкой, вошел в пятерку лучших художников-эмальеров мира

Новости Беларуси. Брестский ювелир с мировой известностью. Николай Кузьмич, художник-эмальер, вошел в пятерку лучших мастеров мира, работающих в этой уникальной технике. Признание автор получил на престижной международной выставке в Латвии.

Николая Кузьмича называют Лазарем Богшей XXI века. Ведь именно он – автор копии креста Ефросиньи Полоцкой – реликвии XII века.

Николай Кузьмич, ювелирных дел мастер с мировым именем, – личность легендарная. Полоцкий Крест, Рака Преподобной Ефросиньи и Ставротека – специальный футляр для Креста. В этой мастерской восстанавливалась белорусская святыня. Несмотря на внушительный список знаковых творений, художник уверяет: его увлекает сам процесс создания произведения.

Николай Кузьмич, художник-эмальер:

Самое приятное, когда начинаешь делать. Интересно посмотреть, что будет. А когда уже сделано, интерес пропадает.

Самое знаменитое творение мастера – копия Креста Ефросиньи Полоцкой. Над совершенствованием уникальной техники перегородчатой эмали XII века, которую возродил Кузьмич, в мастерской современного Лазаря Богши работают и сегодня. Над местами ювелиров – изображения Креста, в руках мастера – фрагменты копий Святыни. Освоить сложнейшую технику и продолжить дело отца мечтает и сын ювелира, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Петр Кузьмич, сын:

Я был маленький, когда он Крест Ефросиньи Полоцкой восстанавливал. В мастерской с ним еще тогда работал. Весь процесс шел у меня на глазах. Я вот оттуда черпал всю эту энергию.

«Человек столетия», лауреат премии Президента Республики Беларусь «За духовное возрождение», кавалер Орденов Святого князя Владимира и Креста преподобной Ефросиньи Полоцкой. Список высоких званий и наград художника впечатляет. Брестского эмальера знают не только на родине.

Раиса Хохлова, смотритель Брестского художественного музея:

Школьники из школ приходят, россияне, которые у нас отдыхают. Они вообще впечатлены этими работами.

Здесь работы очень сложные в исполнении, технология большая. Сам мастер не знает, что будет на выходе. Когда опускает в печь, а там же температура 800 градусов, все расплавляется, может вообще выйти неизвестно что.

Несмотря на мировое признание, Николай Кузьмич продолжает усердно работать. Творческие планы не афиширует, лишь уверяет: творить собирается, пока будут силы. Сетует мастер лишь на одно: в сутках на все задуманное слишком мало времени.