«Школа безопасного интернета» и использование пеллет как источника энергии. Какие идеи предлагают юные белорусы?

Матвей Лебедев, учащийся средней школы № 3:

Я решил создать такую агроплатформу, которая будет размещаться в интернете. Представим, что фермер покупает у меня мой продукт, он его использует и платит за это определенную сумму денег – кстати, отмечу, она меньше, чем содержать сотрудника, и это выгодно. Он также может анализировать, почему не купили эту продукцию, как нужно сделать так, чтобы купили данную продукцию.