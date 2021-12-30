«Школа безопасного интернета» и использование пеллет как источника энергии. Какие идеи предлагают юные белорусы?
Новости Беларуси. «Школа безопасного интернета», проект по использованию пеллет как альтернативного источника энергии. Областной этап республиканского молодежного конкурса «100 идей для Беларуси» принял индустриальный парк «Великий камень». Юные ученые защищали изобретения перед компетентным жюри. Всего на выставке изобретатели представили более 30 молодежных проектов.
Матвей Лебедев, учащийся средней школы № 3:
Я решил создать такую агроплатформу, которая будет размещаться в интернете. Представим, что фермер покупает у меня мой продукт, он его использует и платит за это определенную сумму денег – кстати, отмечу, она меньше, чем содержать сотрудника, и это выгодно. Он также может анализировать, почему не купили эту продукцию, как нужно сделать так, чтобы купили данную продукцию.
Александр Дичковский, первый секретарь Минского областного комитета БРСМ:
Смотрим на самые лучшие этапы Минской области, на самые лучшие проекты Минской области. Мы уже с экспертами оценили их, мы уже дали определенные подсказки ребятам, что необходимо усовершенствовать, что можно доработать, куда дальше можно направить свой проект.
Авторов разработок наградят сертификатами и дипломами. Проекты-победители представят регион на республиканском финале конкурса, который пройдет в феврале.