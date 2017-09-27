Ширина ступеней шире, проваливаются колеса: удобно ли передвигаться по городу инвалидам-колясочникам

Новости Беларуси. В Могилевской области с начала 2017 года создано 60 объектов так называемой безбарьерной среды, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. На бумаге. В реальности они тоже есть, но многие из них – это еще и дополнительное препятствие для тех, кто ограничен в движении. Наш маршрут лежит через центр Могилева. И вот он – первый непреодолимый барьер – пандус в подземном переходе.

Олег Юрков, инвалид-колясочник:

Ширина ступеней шире, чем маленькие колеса позволяют проехать. И вот я подъезжаю, и у меня проваливаются колеса. И всё – я могу покатиться кувырком.

Этот переход отремонтировали прошлой весной, заменили пандусы. Однако прежде инвалиды могли спуститься вниз, а теперь Олег и его друзья вынуждены рисковать. Другого варианта перейти дорогу, кроме как по оживленному перекрестку, нет. Помощь приходит от случайных прохожих. Юрий Прокопенко, СТВ:

Оборудовали пандусом и вход в эту аптеку. Наверняка отчитались – безбарьерная среда создана. Вот только без помощи сопровождающего инвалид-колясочник такой крутой подъем не осилит. А в центральный универмаг заехать на коляске не проблема. Но только на первый этаж. Выше никак. Лифтом людям пользоваться нельзя – штраф.

Валерий Баулин, инвалид-колясочник:

Если я хочу подняться на второй этаж, мне это никак невозможно. Тот же спортивный отдел не могу посетить. Хотя мне там что-то купить надо.

Другое дело – здание напротив. Здесь вам и автоматические двери, и лифт, и туалет для инвалидов. Если требуется помощь, придет администратор. Рядом парковка с отдельными местами для людей с ограниченными возможностями. Правда, не все водители на знаки не обращают внимание. Сергей Юшкевич, администратор торгового центра:

Задумайтесь: когда человек приезжает в таком состоянии, как ему добраться. Есть такие нечестные, оставляют машины, уходят.

В этом году только в Могилевской области должны создать более сотни объектов безбарьерной среды – с пандусами, поручнями, автопарковками. Инвалиды не требуют многого. Сделали низкие бордюры на переходах – уже хорошо.

Олег Юрков, инвалид-колясочник:

Когда мы обращаемся к чиновникам, они нас слышат, идут навстречу, но, как они говорят, сейчас трудное экономическое время, и когда будут финансовые средства, будем решать ваши проблемы. И далеко не все изменения делают среду по-настоящему безбарьерной.

Вероника Демидова, заместитель председателя Комитета по труду, занятости и социальной защите Могилевского облисполкома:

В случае, если мероприятия, которые были выполнены – пандусы, установка поручней – не соответствуют действующим нормам, то применяются меры административного воздействия к собственникам данных организаций.