Шерсть помогает в терморегуляции, а ещё есть специальные коврики с охлаждением. Как помочь питомцам перенести жару?

Существует множество способов справиться с жарой, но не всегда они эффективны: порой летний зной не оставляет шансов на комфортную жизнь. Но даже в этом случае не стоит забывать и о братьях наших меньших, ведь им справиться с пеклом еще сложнее. Чем опасна жара для домашних животных и как помочь справиться с ней, пробуем разобраться.

Евгений Станевич, заведующий зоомагазином Garfield:

Во время жары всегда присутствует риск появления теплового истощения. Если вовремя не заметить тепловое истощение, то возникает риск возникновения теплового удара, негативного влияния на работу внутренних органов и инсульта.

Денис Драгомир, ветеринарный врач:

У животных есть особенности с терморегуляцией. У человека хорошо развиты потовые железы, при помощи которых происходит теплообмен. У животных они развиты гораздо слабее, есть буквально на подушечках. В основном терморегуляция осуществляется за счет интенсивного дыхания и испарения жидкости со слизистой ротовой полости.

Именно поэтому хорошим решением проблемы могут стать гелиевые пластинки и охлаждающие попоны. Сеть зоомагазинов Garfield предлагает широкий ассортимент товаров для ваших питомцев с доставкой на дом и под самовывоз из стационарных магазинов. Евгений Станевич:

Подстилки сделаны на гелиевой основе и начинают работать при контакте с питомцем, то есть под воздействием его массы. Они достаточно холодные, температура порядка 10 градусов. Работает в течении часа-полутора. Дальше убирается от контакта с собакой, не нужно класть в холодильник – час-полтора на восстановление.

Кроме средств по защите стоит помнить и о правилах, которые необходимо соблюдать во избежание негативных последствий. Евгений Станевич:

В такую погоду категорически запрещено оставлять животных в машине даже на короткий срок. Кроме того, не рекомендуется резко бросать собаку в водоем, как кому-то показалось бы это правильным, так как резкая смена температуры может негативно сказаться на состоянии. И третье, что не рекомендуется делать, – это туго надевать намордник, потому что затрудняется дыхание и это приводит к негативным последствиям.

Полезные советы – это хорошо, но не нужно забывать и о мифах. На просторах Сети нередко можно найти лайфхаки, которые могут только навредить домашнему любимцу. Денис Драгомир:

Существует заблуждение, что необходимо стричь свое животное в жаркую погоду. Это стереотип, который может привести к осложнениям. Мы хотим помочь животному, чтобы ему было попрохладнее, но шерсть выполняет защитную функцию, в том числе она защищает от агрессивного воздействия солнца и создает воздушную прослойку между кожей и шерстью, что помогает охлаждаться. Если шерсти нет, то можем видеть перегрев животного.