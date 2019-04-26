Шелуха семечек и нитки: как воры помечают квартиры

Новости Беларуси. В Витебске поймали с поличным двух серийных воров, рассказали в программе «Экстренный вызов». За несколько минут до задержания неработающий белорус с подельником из России потрошили очередную квартиру. Домушники оказались из разряда профессионалов.
При себе у них нашли набор отмычек, радиостанции, перчатки и магнитную крошку для вскрытия домофонных дверей.
Позже обнаружилось и украденное имущество: компьютерная техника, ключи от автомобиля, ювелирные изделия. У россиянина при себе обнаружен обрез охотничьего ружья.
Сообщается, что перед очередным делом воры помечали дверь. Индикаторами служила шелуха от семечек на коврике, спички или нитки на двери.
К слову, за несколько дней до встречи с правоохранителями, криминальный дуэт успел засветиться на одном из адресов – тогда им удалось сбежать.
Сотрудник ГУБОП:
Фигуранты вели длительное наблюдение, изучая режим нахождения хозяев дома. Устанавливали маячки, чтобы убедиться, что в квартире никого на момент кражи не будет.