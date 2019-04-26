Шелуха семечек и нитки: как воры помечают квартиры

Новости Беларуси. В Витебске поймали с поличным двух серийных воров, рассказали в программе «Экстренный вызов». За несколько минут до задержания неработающий белорус с подельником из России потрошили очередную квартиру. Домушники оказались из разряда профессионалов.

При себе у них нашли набор отмычек, радиостанции, перчатки и магнитную крошку для вскрытия домофонных дверей.