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Шелуха семечек и нитки: как воры помечают квартиры

26 апреля 2019 14:23
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Новости Беларуси. В Витебске поймали с поличным двух серийных воров, рассказали в программе «Экстренный вызов». За несколько минут до задержания неработающий белорус с подельником из России потрошили очередную квартиру. Домушники оказались из разряда профессионалов.

При себе у них нашли набор отмычек, радиостанции, перчатки и магнитную крошку для вскрытия домофонных дверей.

Шелуха семечек и нитки: как воры помечают квартиры-1

Позже обнаружилось и украденное имущество: компьютерная техника, ключи от автомобиля, ювелирные изделия. У россиянина при себе обнаружен обрез охотничьего ружья.

Сообщается, что перед очередным делом воры помечали дверь. Индикаторами служила шелуха от семечек на коврике, спички или нитки на двери.

Шелуха семечек и нитки: как воры помечают квартиры-4

К слову, за несколько дней до встречи с правоохранителями, криминальный дуэт успел засветиться на одном из адресов – тогда им удалось сбежать. 

Сотрудник ГУБОП:
Фигуранты вели длительное наблюдение, изучая режим нахождения хозяев дома. Устанавливали маячки, чтобы убедиться, что в квартире никого на момент кражи не будет.

# Криминал # общество

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