Шеф-повар итальянского ресторана Энрико Череа остался доволен качеством белорусских продуктов

На прошлой неделе в Минск заглянул Энрико Череа, известный всему миру шеф-повар итальянского ресторана, обладатель трёх звезд Michelin. В рамках гастрономического фестиваля рамках гастрономического фестиваля «Звезды гида Michelin в Беларуси» Энрико провёл мастер-класс для белорусских поваров и подготовил гала-ужин на 100 персон. Для ужина шеф использовал белорусские продукты. Их качеством остался очень доволен.

Мы прошлись с Энрико по одному из супермаркетов сети «Виталюр» и исследовали полки. Начинаем нашу экскурсию с посещения витрины с белорусскими молочными продуктами. Выбор поражает итальянского гостя. С особым интересом Энрико расспрашивает о твороге и сметане. И с удовольствием снимает пробу.

Дальше итальянского шефа ждёт ещё один сюрприз – пицца собственного производства от «Виталюр». Не удержавшись, Энрико заказывает «Маргариту». А пока пиццу готовят, мы продолжаем нашу экскурсию по супермаркету. Исследуем мясной отдел.

Не проходит итальянский шеф и мимо отдела кулинарии. Расспросив о рецептах приготовления голубцов и драников, мы идём дальше и оказываемся возле рыбного отдела. Здесь Энрико обращает внимание на отличное оформление витрин и огромный выбор морской рыбы. Не упускает возможность попробовать лосось собственной засолки от «Виталюр».

Не проходим мимо витрины с сырами. Сняв пробу и оценив белорусский сыр, шеф-повар тут же придумывает несколько блюд с этим ингредиентом.

А тем временем нас уже ждёт десерт от супермаркета «Виталюр». В кондитерском отделе итальянскому шефу предлагают оценить белорусский тирамису.

Ближе к концу экскурсии, мастер делится впечатлениями от супермаркета «Виталюр» и даёт оценку белорусским продуктам.

Напоследок нам остаётся лишь попробовать пиццу, которую приготовили специально для гостя. Здесь вновь не обошлось без похвал. От итальянского шефа нашему белорусскому достается самая высока оценка. А сам Энрико признаётся, что с удовольствием вновь приедет сюда за покупками.