«Шаг в будущее»: В Минске запущен соцпроект, который помогает людям с синдромам Дауна получить нормальную работу

Новости Беларуси. Шаг навстречу! Солнечных детей – так называют тех, кто родился с генетической аномалией – белорусские медики научились обнаруживать еще на ранних сроках беременности. На сегодня статистика такова: 1 на 2 тысячи детей рождается с лишней, 47-й хромосомой. Но жизнь их не обречена на скитания по приютам и поликлиникам. История этого сюжета программы Новости «24 часа» на СТВ про минчанина, который с синдромом Дауна успешно работает в одном из люксовых гостиничных комплексов столицы.

Мариэтта Миносян, мама Мгера:

Он родился с синдромом Дауна. И он обычным ребенком для нас всегда был. Когда он школу закончил, я объяснила ему – ты не такой, как все, у тебя одна лишняя хромосома. А сейчас он говорит, что у него нет лишней хромосомы, потому что его взяли на работу.

Мгеру 24 года, а трудовой стаж уже почти 6 лет. После школы мама своего особенного мальчика устроила в приходскую рабочую мастерскую. Сперва он делал детские деревянные игрушки, а после свечи.

Мариэтта Миносян, мама Мгера:

Ему очень нравится работать, он любит работать и всегда говорит, что мужчина должен работать и служить в армии.

Уже два года в центре социального обслуживания населения Московского района столицы как запустили проект «Шаг в будущее». Движение в этом направление позволит всем нам пересечь эти самые границы социального равнодушия, а для людей с ограниченными возможностями эти самые возможности расширить.

Елена Демидова, директор центра социального обслуживания населения Московского района Минска:

Следующий шаг проекта – распространить этот опыт среди других организаций. Чтобы люди осознали и поняли, что люди с синдромом, без синдрома – абсолютно равноправные члены трудового коллектива.

Мгер стал так называемым первопроходцем. Уже больше месяца парень работает в столичном четырехзвездочном гостиничном комплексе.

Мгер Миносян, кухонный рабочий гостиничного комплекса Минска:

Здесь красиво, уютно, со всеми знакомлюсь, все хорошие повара, коллеги. (Ты получал здесь зарплату?) Получал. (А куда потратил?) Я еще не потратил. Собираю, чтобы купить планшет.

Для того чтобы коллектив отеля подготовить к такому безграничному сотрудничеству, социологи провели специальный тренинг. Да и сам Мгер несколько недель на стажировку приходил в сопровождение соцработника. Адаптация прошла, и парня отпусти в свободное рабочее плавание.

Йеспер Франсл, генеральный менеджер гостиничного комплекса Минска:

Социальная ответственность – это то, что близко моему сердцу. Мгер, наш молодой парень, начинает с той позиции, что в свое время и я начинал сваю карьеру в гостиничном бизнесе стюардинга. Он делает фантастические успехи и работу. Надеемся, что эта идея и проект получат распространение и в других компаниях. А мы готовы и дальше предлагать вакансии для таких людей, ведь это идет на пользу не только им, но всему коллективу, всем нам.

Татьяна Левицкая, кухонный рабочий гостиничного комплекса:

Веселый, жизнерадостный. Я могу уже на него положиться и оставить его где-то.

Сервировка стола, уборка посуды и загрузка ее в посудомоечную машину –обязанности «новобранца».

Мариэтта идет на работу к сыну. Заходя в респектабельный отель, ее переполняют чувства гордости, что ее мальчик снова добился поставленной цели.

Буквально на днях Мгер выпустил стенгазету, а через несколько дней на корпоративном вечере он сыграет на синтезаторе свою любимую мелодию. Впрочем, увлечений у парня вроде как с ограниченными возможностями много. Он знает 4 языка — белорусский, русский, армянский и английский.

Но главное – у солнечных детей сердце, которое не умеет врать.

Мгер Миносян, кухонный рабочий гостиничного комплекса Минска:

Хотел бы заняться бизнесом. Я хочу открыть завод свой и выпускать подарки.

Между прочим, в социальных центрах столицы уже есть список из необычных соискателей, которые ждут вакантных мест от компаний с безграничным сердцем, неограниченными требованиями и без предрассудков в трудовом договоре.