Сезон зима 2022/2023 – под лозунгом «Купляйце беларускае». Что нам готовы предложить на замену западным брендам?

Новости Беларуси. После распада СССР в Беларуси легкая промышленность оказалась в сложной ситуации. Практически без сырья и рынков сбыта. Из года в год проблемы нарастали. Но стежок за стежком, и экономическая строчка выровнялась, а старые лекала сменили на новые, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Костя Герцев оценил современные белорусские бренды.

Их роль в мужском гардеробе можно сравнить с Наполеоном: нечто маленькое, но при этом очень значительное, причина большого успеха или полного провала. Традиционный деловой дресс-код предписывал джентльменам подбирать носки в цвет брюк, однако бунтари, не желающие мириться с устоями, в середине двухтысячных решили окрасить свои ноги во все цвета радуги. Со временем новомодный тренд с супергероями, фруктами и забавными надписями дошел и до Беларуси. Первыми его подхватили брестские чулочники, это и был старт большой программы импортозамещения. Вторым этапом стал запуск линейки собственного трикотажа: мужское и женское нижнее белье, футболки, а теперь и пижамы. 100-процентный хлопок, такой состав и качество для постсанкционной России – настоящая роскошь, так еще и по конкурентоспособной цене – лучший симбиоз для успешных продаж. Как итог – порядка половины выпускаемой продукции уходит на экспорт.

Владимир Климко, первый заместитель директора предприятия «Брестский чулочный комбинат»:

Во втором квартале было падение и производства в связи с тем, что было падение продаж. Но в июне ситуация уже стала стабилизироваться. И с сентября у нас уже идет увеличение производства, так как идет уже и увеличение продаж. Продукция востребована с учетом того, что многие европейские бренды уходят из нашей страны, поэтому мы занимаем их полки.

На другом брестском предприятии легпрома, правда, уже частной формы собственности, весеннее затишье также сменилось бурной летней строчкой. По сравнению с 2021 годом прирост не менее 25 %. Женское и детское: от аксессуаров до офисных костюмов и вечерних платьев. Продукция этого бренда давно в гардеробе многих белорусов, но широкий ассортимент позволил вовремя и дерзко заявить о себе еще и на зарубежных площадках. В Москве уже ждут новую коллекцию вязанной и верхней одежды.

Николай Ласкович, заместитель директора швейного предприятия:

То, что сейчас ушли западные бренды – это нам в плюс. Потому что мы были конкурентами. И у нас почему-то было так принято, что, если ты носишь западное, это круче. Сейчас из-за того, что у людей стало меньше выбора, и они начали носить белорусское, даже если западные бренды потом вернуться, думаю, вряд ли они уже перейдут на них. Потому что они поняли, что за ту же цену можно купить товар намного качественнее.

Константин Герцев, корреспондент:

Унесенные санкциями европейские бренды не сказать, что опустошили полки наших магазинов. Отечественный производитель всегда занимал внушительную долю внутреннего рынка, но этот постсанкционный сезон зима 22/23 действительно проходит под лозунгом «Купляйце беларускае». Детская, мужская, женская одежда. Чем вам не европейское лекало? Как говорится, на вкус и цвет, главное, чтобы карман позволил. Но и на это у государственных магазинов есть свое предложение.

Здесь всегда делали ставку на отечественного производителя, тем самым разрушая мифы о безальтернативности импортному. Да и сами государственные универмаги, сменив облик, ничем не отличаются от привычных всем нам торговых центров. Пожалуй, с советских времен остались только критерии к подбору закупаемого товара – качество на первом месте.

Ирина Никитина, начальник коммерческого отдела универмага:

Мы сработали по школьному сезону хорошо, потому что были представлены все производители белорусские. Продажи были хорошие, люди приходили к нам из-за того, что именно в детской одежде они видели хороший состав. Потому что они на рынке не хотели покупать, а там, говорили, синтетика, ребенок будет плохо себя чувствовать в школе.

В основе любой качественной вещи лежит высшесортное сырье. С начала пандемии коронавируса цена хлопка на мировой бирже выросла в два раза, на этом фоне страны-экспортеры, тот же Узбекистан, стали отказываться от продажи пряжи, взамен предлагая продукцию с более высокой добавленной стоимостью, которую и так производят белорусские предприятия. Концерн «Беллегпром» как регулятор предлагает одним поставщиком не ограничиваться и искать новые пути. Во время визита Президента Лукашенко в Душанбе белорусы выступили с предложением проработать варианты совместного с Таджикистаном инвестпроекта в этой отрасли. А пока одна из главных задач – сохранить цены на прежнем уровне.

Владимир Климко:

Цена продукции, 40 %, зависит от стоимости сырья. Сырье – это в основном хлопковая пряжа. Но для того, чтобы цена продукта не прыгала высоко, как хлопок, мы проводим модернизацию производства, изыскиваем внутренние резервы.

О чем не стоит переживать, так это о шерстяном запасе страны. Его гарант – столичное предприятие «Камволь», за 2021 год здесь произвели более двух с половиной миллионов погонных метров тканей, в этом – санкционном – ожидают не менее четырех. Рост благодаря стабильной сырьевой базе – основную часть пряжи закупают на юге России, в свою очередь страна-соседка – и главный потребитель готовой продукции. Поставляют и в тот же Узбекистан, несмотря на близость Китая и Турции, выбор делают в пользу белорусского.

Артем Ильин, заместитель генерального директора предприятия «Камволь»:

Если сравнивать нашу ткань с турецкими тканями, мы ничем не уступаем им, ни по качеству, ни по цене, за счет той же логистики, отсутствия таможенных пошлин мы можем быть где-то дешевле. Я вам скажу больше: очень много тканей поставлялось из Европы, и мы сейчас готовы замещать ткани итальянского производства. Италия традиционно славилась производством шерстяных, полушерстяных тканей. Оборудование, которое у нас установлено, не хуже, чем на ведущих фабриках Европы, а в некоторых местах даже лучше.