Сезон осенних ярмарок финиширует в Минске

Новости Беларуси. Сезон осенних ярмарок финиширует в столице. Приобрести овощи и фрукты от производителей сегодня, 31 октября, могли во всех районах города. Главные торговые площадки по традиции разместились у «Чижовка-Арены» и Дворца спорта. В нынешнем сезоне в Минске прошло около 200 ярмарок.

На площадке у «Чижовка-Арены» настоящий праздник. Яркие павильоны, витрины, оформленные с национальным колоритом, и всем известные народные песни. Без этих ингредиентов уже не обходится ни одна ярмарка. 31 октября свою продукцию на суд избирательных минчан представили предприятия Брестской области.

На осенний праздник в Заводской район заглянуло более 2-х тысяч человек. Каждое предприятие старается удивить и качеством, и ассортиментом. Нашинкованная капуста — новинка этого сезона — завоевала популярность с первых минут.

Ирина Наркевич, заместитель министра торговли Республики Беларусь:

Тот ассортимент, который представлен для жителей и гостей столицы, конечно, удивляет, радует. Мы видим, какая отдача со стороны потребителей нашей страны. Люди покупают, люди рады. Здесь организована доставка.

Ярмарки — это выгодно! И не только для покупателя. На таких оптОвых рынках небольшие фермерские хозяйства могут продать весь свой урожай всего за несколько дней. Товар не залеживается, а сразу идет, что называется, с грядки на стол потребителю.

Анастасия Винчо, СТВ:

Целые фуры витаминов! Капуста, морковь, лук, картофель. Например, в этой машине более 25 тонн продукции. И всю ее планируют сбыть за эти выходные.

О плюсах ярмарок говорят и цифры. Товарооборот в нынешнем сезоне составил более 47 миллиардов рублей. Всего в Минске прошло около 200 ярмарок, в которых приняли участие более 7,5 тысяч субъектов хозяйствования.

Александр Фролов, заместитель начальника отдела организации торговли и общественного питания ГУ «Главное управление потребительского рынка Мингорисполкома»:

Количество участников в этом году значительно увеличилось по сравнению даже с прошлым годом. Минск как столица, конечно, привлекает производителей со всех регионов республики.

Сезон сельскохозяйственных ярмарок финиширует в этот уик-энд. А уже с середины ноября в Минске начнут работать рыбные базары.

Форель, карп, амур и угорь — широкий ассортимент отечественные рыбхозы представят на ярмарочных площадках во всех районах столицы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.