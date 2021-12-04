«Сезон чудес здесь и не заканчивается никогда». В поместье Деда Мороза в Беловежской пуще готовятся встречать Новый год
Новости Беларуси. Поместье беловежского Деда Мороза открывает новогодний сезон, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. По этому случаю 4 декабря зимний волшебник устроил настоящий праздник – с песнями, угощениями и сюрпризами для первых гостей.
Теперь до самых Колядок ворота поместья не будут закрываться. Каждый год тысячи взрослых и детей приезжают из разных уголков страны за волшебством праздника. По правилам поместья настоящая зимняя сказка начинается с возвращения Снегурочки. Долгие месяцы разлуки, и вот помощница дедушки готова исполнять свои обязанности. Прежде всего надо разобрать корреспонденцию – ее накопилось немало.
Сезон чудес здесь и не заканчивается никогда. Но с приездом моей внученьки, семьи меняется окружающая обстановка, гостей становится больше, снежок появляется, морозец, близятся новогодние праздники. И настроение у меня и у гостей совсем другое. Ну, и шуба привычная, нарядная.
Дети еще верят в сказку, загадывают желания, верят в Деда Мороза. И хочется, чтобы их желания исполнялись.
Мы приехали из Гомеля показать Деда Мороза доченьке. Она очень ждала. Всю ночь ехали и вот приехали, к началу успели.
– А уже загадала желание?
– Ага. Загадала.
– А поделишься?
– Золотую корону.
В первый уикенд поместье Деда Мороза собрало более 4 тысяч гостей. Первый хоровод у главной пущанской елки, а дальше – традиционные угощения беловежского леса – блинчики с вареньем из шишек и горячая каша с дичью.