«Сезон чудес здесь и не заканчивается никогда». В поместье Деда Мороза в Беловежской пуще готовятся встречать Новый год

Новости Беларуси. Поместье беловежского Деда Мороза открывает новогодний сезон, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. По этому случаю 4 декабря зимний волшебник устроил настоящий праздник – с песнями, угощениями и сюрпризами для первых гостей.

Теперь до самых Колядок ворота поместья не будут закрываться. Каждый год тысячи взрослых и детей приезжают из разных уголков страны за волшебством праздника. По правилам поместья настоящая зимняя сказка начинается с возвращения Снегурочки. Долгие месяцы разлуки, и вот помощница дедушки готова исполнять свои обязанности. Прежде всего надо разобрать корреспонденцию – ее накопилось немало.

Сезон чудес здесь и не заканчивается никогда. Но с приездом моей внученьки, семьи меняется окружающая обстановка, гостей становится больше, снежок появляется, морозец, близятся новогодние праздники. И настроение у меня и у гостей совсем другое. Ну, и шуба привычная, нарядная.

Дети еще верят в сказку, загадывают желания, верят в Деда Мороза. И хочется, чтобы их желания исполнялись.

Мы приехали из Гомеля показать Деда Мороза доченьке. Она очень ждала. Всю ночь ехали и вот приехали, к началу успели.

– А уже загадала желание?

– Ага. Загадала.

– А поделишься?

– Золотую корону.