Алёна Родовская: «Что-то в этом мире явно сломалось, раз так часто стали гибнуть дети»

Алена Родовская, СТВ:

Что-то в этом мире явно сломалось, раз так часто стали гибнуть дети. Каждую осень какой-нибудь ненормальный открывает стрельбу. И на сей раз это произошло в Ижевске, в средней школе. Как в страшном сне. Только можно представить, что такое не дождаться своего ребенка из школы. Пока президенты наших двух стран изо всех сил удерживают оборону от внешних врагов, пока главы МИД отстаивают нашу позицию на Генассамблее ООН, на общем фоне тревожности остального населения активизируются все диагнозы, комплексы и жажда наживы.

Объясните мне логику поступков организаторов концерта 12-летней блогерши из TikTok. В Мингорисполкоме рассказали, что мероприятие не согласовали ни по какому пункту. А те взяли и рискнули. И нарушили законодательство. Спасибо ОМОНу за своевременно оказанную помощь. Мы избежали трагедии лишь чудом. Второй Немиги нам не хватало!

Детские трагедии не имеют срока давности. Когда погибает ребенок, это вина на всех: на государстве, на обществе, на родителях.

Беларусь снова встретила детей из Донбасса, Мариуполя, Донецка. У нас своих проблем хватает, но чужих детей для нас нет. Мы хотим, чтобы украинские детки хоть на небольшой, но момент вспомнили, что у них есть право на детство. Глядя на эти не по годам взрослые глаза, думаешь: кто несет ответственность за их судьбы, как наказать виновных за их травмы? В их стране сейчас правят преступники. И нет, у бандитов нет ни родины, ни национальности. Им все равно, кого убивать. И они искренне и не без оснований верят, что война все спишет.