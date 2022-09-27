Алёна Родовская: «Что-то в этом мире явно сломалось, раз так часто стали гибнуть дети»

Новости Беларуси. Рубрика «ЗаДело». Авторская журналистика в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. Рубрика «ЗаДело». Авторская журналистика в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Алена Родовская, СТВ:
Что-то в этом мире явно сломалось, раз так часто стали гибнуть дети. Каждую осень какой-нибудь ненормальный открывает стрельбу. И на сей раз это произошло в Ижевске, в средней школе. Как в страшном сне. Только можно представить, что такое не дождаться своего ребенка из школы. Пока президенты наших двух стран изо всех сил удерживают оборону от внешних врагов, пока главы МИД отстаивают нашу позицию на Генассамблее ООН, на общем фоне тревожности остального населения активизируются все диагнозы, комплексы и жажда наживы.
Объясните мне логику поступков организаторов концерта 12-летней блогерши из TikTok. В Мингорисполкоме рассказали, что мероприятие не согласовали ни по какому пункту. А те взяли и рискнули. И нарушили законодательство. Спасибо ОМОНу за своевременно оказанную помощь. Мы избежали трагедии лишь чудом. Второй Немиги нам не хватало!
Детские трагедии не имеют срока давности. Когда погибает ребенок, это вина на всех: на государстве, на обществе, на родителях.
Беларусь снова встретила детей из Донбасса, Мариуполя, Донецка. У нас своих проблем хватает, но чужих детей для нас нет. Мы хотим, чтобы украинские детки хоть на небольшой, но момент вспомнили, что у них есть право на детство. Глядя на эти не по годам взрослые глаза, думаешь: кто несет ответственность за их судьбы, как наказать виновных за их травмы? В их стране сейчас правят преступники. И нет, у бандитов нет ни родины, ни национальности. Им все равно, кого убивать. И они искренне и не без оснований верят, что война все спишет.
Алена Родовская:
А если бы украинские детки познакомились бы с нашими, они бы рассказали, как их обстреливали, что такое растяжки и лепестки, как страшен звук прилета и как его отличить.
Я, как и вы, не могу защитить всех детей на земле, и единственное, что я могу, что каждый из нас может прямо сейчас – обнять, прижать к груди или просто написать: «Я люблю тебя, дочь», «Я люблю тебя, сын». И просто отложить вечером свой телефон. Ничего не произойдет, если кто-то не дополучит от вас лайка, а сделать вместе, например, уроки, приготовить ужин – вот это важно. За это бы сейчас отдали свои жизни родители из Ижевска, которые больше никогда не увидят своих детей, которых убил зверь в человеческом обличии.
Мы против войны, как горячей на поле боя, так и такой, которая произошла в школьном коридоре. Мы строим мирную страну, наш Президент это подчеркивает неоднократно. Наши мысли не в злости, а в умении договариваться. И во внимательности к тем, кто вокруг. Наш курс правильный. Наше дело правое. Победим. У нас выхода другого нет, – говорил Президент. Так давайте его не подведем.