Сертификатами наградили участников благотворительной акции, которые приняли финансовое участие в воздвижении комплекса «Тростенец»

Новости Беларуси. Дань памяти общими усилиями. 16 января в Минске наградили участников благотворительной акции, которые помогли финансировать создание мемориального комплекса «Тростенец». Материальную помощь оказали не только учреждения культуры, образования, предприятия и общественные организации со всей страны, но и простые люди.

На строительство «Тростенца» было пожертвовано около 8 миллиардов рублей. Напомним, возведение мемориального комплекса началось летом 2014 года, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Анна Аксенова, главный архитектор мемориального комплекса «Тростенец»:

Я не ожидала, что такое большое количество сертификатов будет вручаться людям, организациям, которые поучаствовали в этом важном для всей нашей страны и для мира, можно сказать, в создании мемориального комплекса «Тростенец». Это объект, который объединяет. Он стал международным.

Мемориальный комплекс «Тростенец» в Минске построен на месте одноименного концентрационного лагеря, действовавшего во время Второй мировой войны. На территории Беларуси и бывшего СССР это самый крупный лагерь смерти. Мемориальный комплекс был открыт минувшим летом. В настоящее он включен в большинство туристических маршрутов Минска.

Игорь Карпенко, заместитель председателя Минского городского исполнительного комитета:

То, что сегодня идет сбор средств, это как раз такой, на мой взгляд, яркий штрих формирования этой культуры памяти. Большая часть денег, которая идет на строительство, выделяется государством, но вместе с тем приобщение широкое общественности, организаций, простых людей, зарубежных спонсоров к этому проекту — это та часть большой работы, которая началась проводиться и будет проводиться в рамках формирования культуры памяти и исторической правды о тех событиях, которые происходили.