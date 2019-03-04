Сериал «Секс в большом городе» зазвучит на белорусском. Показываем, как проходит кастинг

Новости Беларуси. В Беларуси выбирают героинь Сары Джессики Паркер и Ким Кэтролл, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Видеосервис VOKA предложил перевести культовый сериал «Секс в большом городе» на белорусский язык.
Новости Беларуси. В Беларуси выбирают героинь Сары Джессики Паркер и Ким Кэтролл, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Видеосервис VOKA предложил перевести культовый сериал «Секс в большом городе» на белорусский язык.
Сейчас в Минске проходит кастинг среди желающих озвучить главные роли популярного фильма. По итогам прослушивания среди 400 претендентов в финал вышли всего 50. Примечательно, что на роль дублеров съезжаются люди не только из разных уголков нашей страны: несколько заявок поступили из Санкт-Петербурга, Варшавы, Кельна и Парижа.
Оксана Зарецкая, участник кастинга:
Очень важно участвовать в развитии белорусской культурной жизни. Перевод популярных фильмов на белорусский язык показывает белорусам в том числе, что это язык очень яркий, интересный, красивый, современный.
Евгения Тюленева, участник кастинга:
Я выбрала Шарлотту. Это девушка, которая верит в большую любовь. Мечтает о большой семье, которая будет собираться за обеденным столом. Мне это близко, поэтому я выбрала ее.
Николай Бределев, начальник отдела корпоративных коммуникаций Velcom:
Мы открываем новую страницу в истории одного из разделов видеосервиса VOKA: «CINEVOKA – кіно па-беларуску».
«Секс в большом городе» станет первым сериалом, который можно будет посмотреть с помощью видеосервиса VOKA на белорусском языке. И он добавится к остальному большому количеству фильмов на мове, которые уже сегодня можно там посмотреть.
При отборе жюри обращает внимание в первую очередь на чистоту голоса, артистизм и схожесть с образом героя. Однако уже разглядели таланты не только среди радиоведущих, актеров и музыкантов. Микрофон и сложные роли при большом желании покоряются даже непрофессионалам.
Премьера первого сезона состоится уже в марте на платформе VOKA. По итогам всем участникам подарят промокод на 30-дневную подписку «Амедиатека». Так, можно будет смотреть «Секс в большом городе» и другие сериалы. Организаторы уже называют такой проект успешным и даже озадачены поиском нового кино для озвучивания на белорусском языке.