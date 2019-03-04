Сериал «Секс в большом городе» зазвучит на белорусском. Показываем, как проходит кастинг

Новости Беларуси. В Беларуси выбирают героинь Сары Джессики Паркер и Ким Кэтролл, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Видеосервис VOKA предложил перевести культовый сериал «Секс в большом городе» на белорусский язык.

Сейчас в Минске проходит кастинг среди желающих озвучить главные роли популярного фильма. По итогам прослушивания среди 400 претендентов в финал вышли всего 50. Примечательно, что на роль дублеров съезжаются люди не только из разных уголков нашей страны: несколько заявок поступили из Санкт-Петербурга, Варшавы, Кельна и Парижа.

Оксана Зарецкая, участник кастинга: Очень важно участвовать в развитии белорусской культурной жизни. Перевод популярных фильмов на белорусский язык показывает белорусам в том числе, что это язык очень яркий, интересный, красивый, современный.

Евгения Тюленева, участник кастинга: Я выбрала Шарлотту. Это девушка, которая верит в большую любовь. Мечтает о большой семье, которая будет собираться за обеденным столом. Мне это близко, поэтому я выбрала ее.

Николай Бределев, начальник отдела корпоративных коммуникаций Velcom:

Мы открываем новую страницу в истории одного из разделов видеосервиса VOKA: «CINEVOKA – кіно па-беларуску».

«Секс в большом городе» станет первым сериалом, который можно будет посмотреть с помощью видеосервиса VOKA на белорусском языке. И он добавится к остальному большому количеству фильмов на мове, которые уже сегодня можно там посмотреть.

При отборе жюри обращает внимание в первую очередь на чистоту голоса, артистизм и схожесть с образом героя. Однако уже разглядели таланты не только среди радиоведущих, актеров и музыкантов. Микрофон и сложные роли при большом желании покоряются даже непрофессионалам.