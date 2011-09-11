Сергея Остапчука и Николая Кривоносова похоронили на Кальварийском кладбище

Минск сегодня простился ещё с двумя погибшими в авиакатастрофе под Ярославлем нашими соотечественниками. Почтить память форварда Сергея Остапчука и тренера по физподготовке Николая Кривоносова пришли представители Министерства спорта и туризма, Национального олимпийского комитета, Белорусской федерации хоккея.

Прощание с Николаем Кривоносовым проходило дома, так решила семья. Николаю был 31 год. За свою короткую жизнь он успел достичь профессиональных высот.

Анатолий Беляев, тренер СДЮШОР по хоккею с шайбой Мингорисполкома:

Несправедливо, когда молодые ребята уходят из жизни, независимо от того, легенда ли они, великие ли они. Просто нет молодого мальчишки, которому ещё жить да жить. И неизвестно, каких бы высот он достиг. Возможно, он действительно бы в своей профессии мог стать не менее великим и знаменитым, чем Руслан.

Сотни людей пришли проститься с форвардом ярославского «Локомотива» Сергеем Остапчуком. Панихида по перспективному молодому игроку прошла после полудня в ритуальном зале на улице Ольшевского. Сергею был всего лишь 21 год. Он подавал большие надежды и стремился защищать цвета сборной Беларуси.

Владимир Сафонов, генеральный менеджер национальной сборной Беларуси по хоккею:

В последнем разговоре, который у нас состоялся, он с такой радостью мне сказал, что сейчас он в первом составе «Локомотива». Он начал забивать, я его поздравлял с голами, которые он забил на турнире в Риге. В общем, парень нашёл себя и мы все радовались за него.

Похоронили Сергея Остапчука и Николая Кривоносова на Кальварийском кладбище, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

Накануне в Минске простились с капитаном белорусской сборной Русланом Салеем. Похоронили легендарного хоккеиста на Московском кладбище столицы.