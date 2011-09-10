Минск празднует День города

Минску исполнилось 944 года. За почти 10-вековую историю город не раз был разрушен и возрожден из руин. Но сегодня он — один из красивейших в Европе.

По традиции этот день начался с возложения венков и цветов к стеле «Минск — город-герой». Руководство столицы, представители администраций районов, ветераны, почетные гости города почтили память тех, кто воевал за Победу и отстаивал независимость Беларуси, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

По традиции в этот день проходит встреча с почетными гражданами. В летописи столицы их почти три десятка. Среди них — Митрополит Филарет, Михаил Савицкий, Игорь Лученок, Жорес Алферов, Александр Медведь и Ростислав Янковский. Не менее почетным составом городской совет соберется в Ратуше сегодня.

А в Белорусском государственном академическом музыкальном театре будут награждать «Минчан года». Это почетное звание присвоено 13-ти жителям столицы за труд и особый личный вклад в развитие города.

Для минчан и гостей столицы подготовлена насыщенная программа. Около 60 музыкальных, спортивных и развлекательных площадок будут работать во всех районах города.

Грандиозная выставка-ярмарка уже развернулась на площадке возле Национальной библиотеки. Здесь представлено всё: от продуктов до сложной техники. Более 80 столичных предприятий предлагают свою продукцию. Отдыхающие смогут увидеть выставку архитектурных и инновационных проектов, а настроение поддерживают своими выступлениями артисты. У минчан также есть возможность попробовать блюда национальной кухни.

На отдельной площадке выстроилась автотехника. Лучшие модели представили гиганты отечественного машиностроения. Водители-испытатели проведут показательные проезды. А минчане и гости воочию оценят всю мощь и маневренность белорусских машин.

Многолюдно сегодня в парках и на площадках в центре города. Сюда минчане по традиции приходят целыми семьями. Центром гуляний стал парк Победы. А любители активного отдыха пришли ко Дворцу спорта.

В «Минск-Арене» стартовал 2-й Кубок столицы по спортивным бальным танцам. Тысячи пар из 18 стран мира в разных возрастных категориях будут состязаться за звание лучшей. Программа рассчитана на два дня.

На лыжероллерной трассе царит дух соревнований. Забег на колесах сотни участников фитнес-программы для любителей рассчитан на два круга — это примерно 6 км. В рейс на 42 км отправятся самые выносливые. В забеге участвуют спортсмены из Беларуси, России и Украины.

Возле Дворца спорта также гуляют. Здесь запланирован ряд мероприятий и развлечений. Здесь же развернули экспозицию из детских рисунков.

Одно из соревнований — этап Кубка мира силачей. Участвуют в нем восемь могучих спортсменов из Беларуси, Литвы, Украины, России, Грузии, Эстонии и Молдовы. Крепкие и натренированные атлеты поднимают тяжести на время и количество. Они даже потянут многотонный автобус на расстояние. Победит, конечно, сильнейший. А турнир покажут в десяти странах Европы.

Зрителей собрал и 1-й городской фестиваль людей с ограниченными возможностями. Участники будут соревноваться в вокале, хореографии, изобразительном и декоративно-прикладном искусствах. Оценку даст профессиональное жюри, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».