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Минск празднует День города

10 сентября 2011 16:20
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Минску исполнилось 944 года. За почти 10-вековую историю город не раз был разрушен и возрожден из руин. Но сегодня он — один из красивейших в Европе.

По традиции этот день начался с возложения венков и цветов к стеле «Минск — город-герой». Руководство столицы, представители администраций районов, ветераны, почетные гости города почтили память тех, кто воевал за Победу и отстаивал независимость Беларуси, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

Фото. День города, Минск, 2011

Фото. День города, Минск, 2011

Фото. День города, Минск, 2011

Фото. День города, Минск, 2011

Фото. День города, Минск, 2011

Фото. День города, Минск, 2011

По традиции в этот день проходит встреча с почетными гражданами. В летописи столицы их почти три десятка. Среди них — Митрополит Филарет, Михаил Савицкий, Игорь Лученок, Жорес Алферов, Александр Медведь и Ростислав Янковский. Не менее почетным составом городской совет соберется в Ратуше сегодня.

А в Белорусском государственном академическом музыкальном театре будут награждать «Минчан года». Это почетное звание присвоено 13-ти жителям столицы за труд и особый личный вклад в развитие города.

Для минчан и гостей столицы подготовлена насыщенная программа. Около 60 музыкальных, спортивных и развлекательных площадок будут работать во всех районах города.

Фото. День города, Минск, 2011

Фото. День города, Минск, 2011

Грандиозная выставка-ярмарка уже развернулась на площадке возле Национальной библиотеки. Здесь представлено всё: от продуктов до сложной техники. Более 80 столичных предприятий предлагают свою продукцию. Отдыхающие смогут увидеть выставку архитектурных и инновационных проектов, а настроение поддерживают своими выступлениями артисты. У минчан также есть возможность попробовать блюда национальной кухни.

Фото. День города, Минск, 2011

Фото. День города, Минск, 2011

На отдельной площадке выстроилась автотехника. Лучшие модели представили гиганты отечественного машиностроения. Водители-испытатели проведут показательные проезды. А минчане и гости воочию оценят всю мощь и маневренность белорусских машин.

Фото. День города, Минск, 2011

Фото. День города, Минск, 2011

Фото. День города, Минск, 2011

Фото. День города, Минск, 2011

Фото. День города, Минск, 2011

Фото. День города, Минск, 2011

Фото. День города, Минск, 2011

Многолюдно сегодня в парках и на площадках в центре города. Сюда минчане по традиции приходят целыми семьями. Центром гуляний стал парк Победы. А любители активного отдыха пришли ко Дворцу спорта.

В «Минск-Арене» стартовал 2-й Кубок столицы по спортивным бальным танцам. Тысячи пар из 18 стран мира в разных возрастных категориях будут состязаться за звание лучшей. Программа рассчитана на два дня.

Фото. День города, Минск, 2011

На лыжероллерной трассе царит дух соревнований. Забег на колесах сотни участников фитнес-программы для любителей рассчитан на два круга — это примерно 6 км. В рейс на 42 км отправятся самые выносливые. В забеге участвуют спортсмены из Беларуси, России и Украины.

Фото. День города, Минск, 2011

Фото. День города, Минск, 2011

Возле Дворца спорта также гуляют. Здесь запланирован ряд мероприятий и развлечений. Здесь же развернули экспозицию из детских рисунков.

Одно из соревнований — этап Кубка мира силачей. Участвуют в нем восемь могучих спортсменов из Беларуси, Литвы, Украины, России, Грузии, Эстонии и Молдовы. Крепкие и натренированные атлеты поднимают тяжести на время и количество. Они даже потянут многотонный автобус на расстояние. Победит, конечно, сильнейший. А турнир покажут в десяти странах Европы.

Фото. День города, Минск, 2011

Фото. День города, Минск, 2011

Фото. День города, Минск, 2011

Фото. День города, Минск, 2011

Зрителей собрал и 1-й городской фестиваль людей с ограниченными возможностями. Участники будут соревноваться в вокале, хореографии, изобразительном и декоративно-прикладном искусствах. Оценку даст профессиональное жюри, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

Фото. День города, Минск, 2011

Фото. День города, Минск, 2011

Фото. День города, Минск, 2011

Фото. День города, Минск, 2011

Фото. День города, Минск, 2011

Фото. День города, Минск, 2011

Фото. День города, Минск, 2011

# общество # Фотофакт # День города в Минске - 2014

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