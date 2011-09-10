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«Минчан года» наградили в День города

10 сентября 2011 18:14
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В Белорусском государственном академическом музыкальном театре наградили «Минчан года». Это почетное звание присвоено 13-ти жителям столицы за труд и особый личный вклад в развитие города.

Звание «Минчанин года» года получить очень почетно, но непросто. Присваивается оно, разумеется, не случайным людям. Это, прежде всего, выдающиеся труженики, хорошо известные своими делами из самых разных областей — от преподавания до спорта высоких достижений, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

Фото. Вручение награды

Фото. Вручение награды

Звание «Минчанин года» присваивается уже в 11-й раз. То есть у столицы сейчас 139 профессионалов наивысочайшего класса, которые  внесли значительный вклад в развитие Минска. Каждый к этому титулу шел не один год. Если посмотреть по персоналиям, то рабочий день «Минчан года» начинается рано утром и длится до позднего вечера. В этом, можно сказать, один из секретов успехов — надо много работать.

Фото. Вручение награды

Фото. Вручение награды

Фото. Вручение награды

Фото. Вручение награды

«Минчанином года» стала чемпионка мира по плаванию Александра Герасименя, балетмейстер ансамбля эстрадного танца «Озорные огоньки» Валерий Бурый, директор автобусного парка № 7 Владимир Романов, Константин Вильчук, руководитель центра «Мать и дитя», а также простому каменщику Федору Русаку. Сегодня в списке и промышленники, и учителя, и ученые.

Фото. Вручение награды

Фото. Вручение награды

Фото. Вручение награды

Фото. Вручение награды

Александра Герасименя, чемпионка мира по плаванию:
Для меня это большая честь присутствовать здесь. «Минчанин года» — это не пустой звук, тем более что свой город я очень люблю и уважаю. Я очень рада и мне приятно присутствовать на этом мероприятии. Конечно, надо как-то подтверждать это звание, поэтому я буду стараться и улучшать свои результаты.

Виктор Терещенко, генеральный директор предприятия по производству косметики:
Надо было добиться хороших показателей, что мы и делали. И не первый год — постоянно.

Владимир Романов, директор автобусного парка № 7:
Это заслуга всего коллектива, которым я руковожу, поэтому и оценку комиссия дала всему коллективу.

Владимир Александров, директор КУП «Минсккоммунтеплсеть»:
Секрета нет, надо просто работать. Самый большой секрет — в работе коллектива.

Юлия Белова, учитель начальных классов средней общеобразовательной школы № 99:
Работа — это моя жизнь, судьба. Работа — это дети. К детям нельзя привыкнуть, они всегда разные. Самое сложное — быть рядом с детьми, быть на их волне.

Торжественная церемония прошла в Белорусском государственном академическом музыкальном театре. После того как были объявлены самые выдающиеся люди столицы, начался мюзикл «Голубая камея».

Традиционно «Минчанам года» вручили дипломы, нагрудные знаки и денежные премии, не облагаемые подоходным налогом. Ну а столица, конечно же, приросла новыми достойными горожанами, чьи имена вписаны в золотую историю Минска, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

# общество # Фотофакт # День города в Минске - 2014

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