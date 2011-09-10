«Минчан года» наградили в День города

В Белорусском государственном академическом музыкальном театре наградили «Минчан года». Это почетное звание присвоено 13-ти жителям столицы за труд и особый личный вклад в развитие города.

Звание «Минчанин года» года получить очень почетно, но непросто. Присваивается оно, разумеется, не случайным людям. Это, прежде всего, выдающиеся труженики, хорошо известные своими делами из самых разных областей — от преподавания до спорта высоких достижений, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

Звание «Минчанин года» присваивается уже в 11-й раз. То есть у столицы сейчас 139 профессионалов наивысочайшего класса, которые внесли значительный вклад в развитие Минска. Каждый к этому титулу шел не один год. Если посмотреть по персоналиям, то рабочий день «Минчан года» начинается рано утром и длится до позднего вечера. В этом, можно сказать, один из секретов успехов — надо много работать.

«Минчанином года» стала чемпионка мира по плаванию Александра Герасименя, балетмейстер ансамбля эстрадного танца «Озорные огоньки» Валерий Бурый, директор автобусного парка № 7 Владимир Романов, Константин Вильчук, руководитель центра «Мать и дитя», а также простому каменщику Федору Русаку. Сегодня в списке и промышленники, и учителя, и ученые.

Александра Герасименя, чемпионка мира по плаванию:

Для меня это большая честь присутствовать здесь. «Минчанин года» — это не пустой звук, тем более что свой город я очень люблю и уважаю. Я очень рада и мне приятно присутствовать на этом мероприятии. Конечно, надо как-то подтверждать это звание, поэтому я буду стараться и улучшать свои результаты.

Виктор Терещенко, генеральный директор предприятия по производству косметики:

Надо было добиться хороших показателей, что мы и делали. И не первый год — постоянно.

Владимир Романов, директор автобусного парка № 7:

Это заслуга всего коллектива, которым я руковожу, поэтому и оценку комиссия дала всему коллективу.

Владимир Александров, директор КУП «Минсккоммунтеплсеть»:

Секрета нет, надо просто работать. Самый большой секрет — в работе коллектива.

Юлия Белова, учитель начальных классов средней общеобразовательной школы № 99:

Работа — это моя жизнь, судьба. Работа — это дети. К детям нельзя привыкнуть, они всегда разные. Самое сложное — быть рядом с детьми, быть на их волне.

Торжественная церемония прошла в Белорусском государственном академическом музыкальном театре. После того как были объявлены самые выдающиеся люди столицы, начался мюзикл «Голубая камея».

Традиционно «Минчанам года» вручили дипломы, нагрудные знаки и денежные премии, не облагаемые подоходным налогом. Ну а столица, конечно же, приросла новыми достойными горожанами, чьи имена вписаны в золотую историю Минска, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».