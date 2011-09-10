В День города в Минске открылись Детская филармония, Лошицкий парк, начал работать новый автовокзал «Центральный»

По традиции ко Дню города в столице открылись новые объекты. Их в этом году несколько.

Так, сегодня первых пассажиров принял автовокзал «Центральный». После реконструкции открылся Лошицкий парк. А в воссозданном здании церкви Святого Духа на площади Свободы двери распахнула Детская филармония, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

Мажорные аккорды, впервые прозвучавшие в стенах Детской филармонии, будто обещали: День города будет богат на открытия. В тишину здания, построенного на фундаментах церкви Святого Духа, впервые ворвалось бодрое соло. Юные меломаны подарили зрителям концерт камерной музыки, а неожиданной финальной нотой стала церемония бракосочетания с участием сразу 9-ти пар новобрачных. В ближайшее время эксперимент перерастет в традицию.

Километры протоптанных троп, десятки тысяч вековых деревьев и монументальное наследство прошлого, которое каждый день манит в Лошицкий парк толпы минчан. Сегодня с одним из самых загадочных уголков столицы прохожие знакомились заново. Новый архитектурный облик аллей с многовековой историей стал приятным сюрпризом от столичных проектировщиков.

Теперь в поистине уникальном месте города есть не только где уединиться с пользой для души, но и где разгуляться. Специально для самых юных минчан проектировщики предусмотрели мини-парк аттракционов в ретро-стиле. А вдоль обновленных цветочных аллей сегодня можно было увидеть гостей из XVIII века.

Такого аншлага здесь еще не видели. Оценить новый образ Лошицкого парка пришли сегодня сотни минчан. Почувствовать загадочную ауру живых страниц истории прохожим помогали кучер с декорированной повозкой, рыцари, сражавшиеся в праздничных поединках и стилизованные зоны отдыха.

Праздничное путешествие из прошлого в настоящее продолжилось на Белорусской железной дороге. Здесь минчанам предложили сменить упряжку на скоростную электричку. С 10 сентября швейцарские электропоезда городских линий курсируют 18 раз в день от станции «Минск-Пассажирский» до Заславля. Со скоростью до 160 км/час — с 5 утра и до 9 вечера — пассажиров доставляют в нужную точку с повышенным комфортом и гарантией безопасности.

Сюрпризы для минчан подготовил и автовокзал «Центральный». Сегодня он впервые принял пассажиров после реконструкции. Вокзал будет работать круглосуточно и обслуживать маршруты Брестского, Гродненского направлений и почти все международные. В ультрасовременном здании оборудовано 10 касс и зал ожидания. Здесь же разместятся кинотеатры, кафе, рестораны и магазины.

Новоселье сегодня справили и студенты Белгосуниверситета информатики и радиоэлектроники. Им торжественно вручили ключ от общежития № 3. В здании, рассчитанном на 240 мест, заселились будущие программисты из 32 стран. В комфортном блоке на четырех человек есть кухня с плитой и холодильником, душевая. В распоряжении студентов — комнаты для отдыха и самоподготовки с возможностью выхода в интернет, а также современные бытовые помещения, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».