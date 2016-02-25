Программа по благоустройству Минска на 2016 год: в первую очередь изменения коснутся парковок и стоянок

Новости Беларуси. В Мингорисполкоме приняли программу по благоустройству столицы на 2016 год. В первую очередь изменения коснутся парковок и стоянок. По результатам мониторинга специалисты пришли к выводу, что количество мест для автомобилей в большом городе необходимо увеличить минимум на четыре тысячи. Они появятся в пределах второго транспортного кольца.

Вместе с тем, поступления в бюджет Минска увеличатся в десять раз. Средства направят на оборудование детских площадок, ремонт дорог и создание дополнительных парковочных мест.

Вскоре для автолюбителей из Грушевки начнут строить новую стоянку. Новая площадка на Железнодорожном переулке будет располагать почти двумя сотнями машиномест. К слову, в целом в Минске на тысячу жителей приходится 416 автомобилей.

Петр Прудников, главный инженер ГО «Гаражи, автостоянки и парковки»:

На сегодняшний день обеспечено денежными средствами строительство стоянки на Грушевке, проектные работы ведутся активно. Стоянка будет на 179 машиномест и она будет реализована к концу года, думаю, к октябрю.

Вопрос с парковками во дворах будет решаться постепенно. Планируется ограждать подъезды шлагбаумами либо вводить плату на временное пристанище автомобилей.

По примеру Санкт-Петербурга и Москвы в Минске развиваются и новые формы услуг: перехватывающие стоянки. Этот опыт уже внедрен на проспекте Независимости, улице Радиальной и Наполеона Орды. Приближенные остановки вблизи станций метро востребованы у гостей столицы.

В Минске активно развиваются технические системы оплаты. За парковку горожане все чаще расплачиваются по безналичному расчету. Воспитывать культуру у городских нарушителей правил стоянки и парковки будут более жесткими методами. В первую очередь рублем накажут тех, кто подолгу игнорирует штрафы, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.