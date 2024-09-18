Сергей Рачков: «Запад не гнушается ничем, чтобы попытаться повести нас по своей дороге»

Беларусь не позволит посягнуть на святую землю предков, на независимость и суверенитет Родины, будет отстаивать исконные ценности и правду, заявил Глава государства накануне, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Беларусь не позволит посягнуть на святую землю предков, на независимость и суверенитет Родины, будет отстаивать исконные ценности и правду, заявил Глава государства накануне, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
История повторяется. Но я хочу просто в связи с этим предупредить наших противников, наших соперников. И тех, кто не понимает еще. Не надо это делать! Это не пойдет на пользу не только региону Европы, но и всей планете. Нападение на Беларусь, запомните это, – это третья мировая война. Поэтому ни в коем случае ни украинцам, ни россиянам, они это прекрасно понимают, ни американцам, которые хотят отсидеться за океаном, этого делать нельзя.
Беларусь придерживается мирных инициатив. О чем открыто говорит с трибуны ООН и на площадках международных форумов. А на попытки посеять рознь и ненависть в нашем обществе белорусы отвечают согласием и общностью духовных традиций.
Сергей Рачков, председатель Постоянной комиссии по международным делам Палаты представителей Национального собрания Беларуси:
Запад не гнушается ничем, чтобы попытаться повести нас по своей дороге, сделать то, что им выгодно, прежде всего Соединенным Штатам Америки. Я уверен, под руководством нашего национального лидера мы сумеем быть вместе не только в праздники, но и в трудовые будни. Решать те социально-экономические задачи, которые стоят перед страной, обеспечивать национальную безопасность.
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