Сергей Рачков: «Запад не гнушается ничем, чтобы попытаться повести нас по своей дороге»

Беларусь не позволит посягнуть на святую землю предков, на независимость и суверенитет Родины, будет отстаивать исконные ценности и правду, заявил Глава государства накануне, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

История повторяется. Но я хочу просто в связи с этим предупредить наших противников, наших соперников. И тех, кто не понимает еще. Не надо это делать! Это не пойдет на пользу не только региону Европы, но и всей планете. Нападение на Беларусь, запомните это, – это третья мировая война. Поэтому ни в коем случае ни украинцам, ни россиянам, они это прекрасно понимают, ни американцам, которые хотят отсидеться за океаном, этого делать нельзя.

Беларусь придерживается мирных инициатив. О чем открыто говорит с трибуны ООН и на площадках международных форумов. А на попытки посеять рознь и ненависть в нашем обществе белорусы отвечают согласием и общностью духовных традиций.