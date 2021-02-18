Сергей Наливайко: те, кто не доплачивает налоги, недодают на финансирование каких-то местных социальных проблем

Новости Беларуси. Оплата нового транспортного налога, цифровая книга доходов и расходов, изменения в Налоговом кодексе. 17 февраля в Рогачеве личный прием граждан провел министр по налогам и сборам Сергей Наливайко, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Среди актуальных тем – в том числе и уход от уплаты налогов. Вопрос зарплаты в конвертах обсуждался на Всебелорусском народном собрании. О недопустимости такого рода выплат говорил глава государства. По поручению Президента профильные ведомства уже приступили к мониторингу этой проблемы.

Сергей Наливайко, министр по налогам и сборам Беларуси:

Подоходный налог в полном объеме поступает в местный бюджет. Поэтому те, кто его не доплачивает, в первую очередь как раз-таки недодают на финансирование каких-то местных социальных проблем, объектов. Есть ряд мероприятий, ряд планов, как эту работу усиливать с точки зрения контрольных мероприятий.