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Сергей Наливайко: те, кто не доплачивает налоги, недодают на финансирование каких-то местных социальных проблем

18 февраля 2021 06:59
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Новости Беларуси. Оплата нового транспортного налога, цифровая книга доходов и расходов, изменения в Налоговом кодексе. 17 февраля в Рогачеве личный прием граждан провел министр по налогам и сборам Сергей Наливайко, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Сергей Наливайко: те, кто не доплачивает налоги, недодают на финансирование каких-то местных социальных проблем-1

Среди актуальных тем – в том числе и уход от уплаты налогов. Вопрос зарплаты в конвертах обсуждался на Всебелорусском народном собрании. О недопустимости такого рода выплат говорил глава государства. По поручению Президента профильные ведомства уже приступили к мониторингу этой проблемы.

Сергей Наливайко: те, кто не доплачивает налоги, недодают на финансирование каких-то местных социальных проблем-4

Сергей Наливайко, министр по налогам и сборам Беларуси:
Подоходный налог в полном объеме поступает в местный бюджет. Поэтому те, кто его не доплачивает, в первую очередь как раз-таки недодают на финансирование каких-то местных социальных проблем, объектов. Есть ряд мероприятий, ряд планов, как эту работу усиливать с точки зрения контрольных мероприятий.

Сергей Наливайко: те, кто не доплачивает налоги, недодают на финансирование каких-то местных социальных проблем-7

Сергей Наливайко также пообщался с трудовым коллективом инспекции Министерства по налогам и сборам по Рогачевском району.

Итоги Всебелорусского народного собрания подвели в ток-шоу на СТВ. Читайте об этом здесь.

# Налоги # общество # Сергей Наливайко # Фотофакт

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