Сергей Маскевич: Беларусь и Россия преуспели в построении образовательного пространства

Беларусь и Россия преуспели в построении образовательного пространства. Такое мнение озвучил Министр образования нашей страны Сергей Маскевич. В рамках Союзного государства уже действует ряд совместных программ. В том числе в сфере молодежной политики, профессионального и высшего образования.

Также приоритетом в 2015 году будут пользоваться научно-технические проекты и взаимодействие университетов России и Беларуси по подготовке кадров для инновационной экономики, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Сергей Маскевич, министр образования Республики Беларусь:

Мы планируем договориться с коллегами из Российской Федерации о создании нескольких очень современных колледжей в сфере ресурсосбережения, энергосбережения, возобновляемых источников энергии. Это очень и очень принципиально важно и для профессионального, и для высшего образования.

Григорий Рапота, государственный секретарь Союзного государства Беларуси и России:

Деньги, которые мы обычно тратим на программы, а тратится это порядка 2,5 миллиардов рублей, это все те деньги, на которые вполне можно рассчитывать. Готовиться концепция по мы ее условно называем нано-машиной. Она приподнимает нашу науку на уровень мировых стандартов.