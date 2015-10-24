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Сергей Барисевич, начальник Главного управления потребительского рынка Мингорисполкома – об осенних ярмарках и запасах продовольствия на зиму

24 октября 2015 16:33
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Новости Беларуси. Это программа «Большой город» на СТВ. Как всегда, мы обсуждаем разные аспекты жизни столицы. Сейчас в городе в самом разгаре сезон осенних ярмарок. По сходной цене можно купить морковь, капусту, да и все что угодно, чтобы закатать, законсервировать и просто положить в холодильник, чтобы зимой вспоминать о теплых летних днях и подарках золотой осени. Но ярмарки пройдут, и что дальше?

А дальше нам придется идти в магазины или на рынки за овощами. Хватит ли их до следующего урожая, и по какой цене мы сможем их купить? Сможем ли мы зимой есть, к примеру, белорусские яблоки?

Для того чтобы узнать это, Олег Степанюк, ведущий программы, отправился на встречу с Сергеем Барисевичем, начальником ГУ «Главное управление потребительского рынка Мингорисполкома». 

# общество # Ярмарки в Минске # Сергей Барисевич

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